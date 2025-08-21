Los Mossos detienen a un menor en Tàrrega relacionado con la muerte de otro joven

Lugar donde se ha producido la pelea

Los Mossos d'Esquadra han detenido esta madrugada a un menor de 17 años relacionado con la muerte de otro joven.

ACN Edificio donde se ha producido la detención

Los hechos sucedieron de madrugada en Tàrrega, cuando se produjo una pelea durante la que el joven detenido agredió presuntamente gravemente a otro, de 18 años.

Inmediatamente, el SEM ha trasladado a la víctima al Hospital Arnau de Vilanova de Lleida donde ha fallecido horas después. La División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial Ponent se ha hecho cargo de la investigación para averiguar las circunstancias de este hecho.