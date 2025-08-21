Los Mossos detienen a un menor en Tàrrega relacionado con la muerte de otro joven
Los hechos tuvieron lugar de madrugada, cuando se produjo una pelea
Barcelona - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
Los Mossos d'Esquadra han detenido esta madrugada a un menor de 17 años relacionado con la muerte de otro joven.
Los hechos sucedieron de madrugada en Tàrrega, cuando se produjo una pelea durante la que el joven detenido agredió presuntamente gravemente a otro, de 18 años.
Inmediatamente, el SEM ha trasladado a la víctima al Hospital Arnau de Vilanova de Lleida donde ha fallecido horas después. La División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial Ponent se ha hecho cargo de la investigación para averiguar las circunstancias de este hecho.
