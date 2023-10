La Universidad de Barcelona renuncia al lenguaje inclusivo y apuesta por utilizar el masculino

La Universidad de Barcelona ha aprobado una instrucción en la que renuncia al lenguaje inclusivo, y vuelve a utilizar al masculino como neutro genérico. En la instrucción, firmada el pasado mes de julio, la institución detalla que "la eficacia normativa y la seguridad jurídica propias de reglamentos, instrucciones, protocolos de cumplimiento obligatorio y otras normas exigen una redacción clara, concisa y precisa y entendedora".

Uno de los puntos, qué mayor controversia ha generado, es que la Universidad de Barcelona considera, con razones lingüisticas que el uso del masculino no excluye a las mujeres, "desde el punto de vista lingüístico, el uso del masculino como género gramatical no marcado no excluye ni a las mujeres ni a las personas no binarias".

La justificación de la UB, no convence a todos los lingüistas, que consideran que el doble lenguaje es necesario y que el masculino no puede arrogarse el neutro genérico, "es la excusa que siempre se ha dado para ir en contra del uso del doble género. Siempre se ha dicho que es antieconómico, que supone repetir información innecesaria y que la lengua tiene que ser económica; sin embargo el doble género lo que está haciendo es evitar la ambigüedad que puede tener el masculino", explica en la Cadena Cope, la catedrática de Lengua Española de la Universitat de Lleida, María Ángeles Calero.

La catedrática realizó un trabajo en 2003, sobre el uso del lenguaje y admite "que mi opinión ha ido evolucionando, Cuando decimos los niños juegan en el parque, estamos excluyendo de la conversación a todas las niñas que también están en el parque, como si no jugaran, como si fueran invisible, por eso creo que el masculino no sirve como neutro genérico"

La instrucción sí prevé el uso de la forma doble en las referencias en singular a cargos unipersonales"con el fin de visibilizar a las mujeres" y en los textos que hacen referencia a cuestiones de género o de igualdad.