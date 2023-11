Ramon Espadaler en Converses: “Con la sequía, el Govern se ha confiado mirando al cielo“

El secretario general de Units per Avançar y diputado del grupo del PSC-Units per Avançar en el Parlament, Ramon Espadaler, ha denunciado que en el tema de la sequía “el Govern se ha confiado mirando al cielo a ver si llovía y ahora tenemos un problema muy serio”. Espadaler ha advertido de que “se pondrán en marcha medidas precipitadas bajando la presión del agua y cuando se baja la presión, la red acaba colapsando muchas veces”.

En declaraciones al programa Converses de Cope Catalunya i Andorra, el diputado del grupo PSC-Units per Avançar ha lamentado que “el Govern pondrá en marcha medidas a la desesperada porque se ha despertado tarde, al no haber hecho todos los deberes que debía”.

Ramón Espadaler ha avanzado que, dada la gravedad de la situación, el grupo parlamentario del PSC-Units per Avançar intentará ayudar al Govern, a pesar de que “en un principio se equivocaron con el primer decreto, apuntando a los ayuntamientos como si fueran los grandes culpables del derroche del agua”. Espadaler ha explicado que las inversiones que se puedan empezar a hacer ahora no tendrán utilidad hasta dentro dos o tres años y ha denunciado que “la dejadez con la que ha actuado el Govern la notarán los ciudadanos, sobre todo los del entorno metropolitano”.

El líder de Units per Avançar también se ha referido al ambiente de crispación y tensión que se vive en muchas ciudades de España con la futura ley de amnistía. “Duele mucho oír por las calles de Madrid la frase ni oblit ni perdó, pronunciada hace años por diputados de la CUP y que ahora la abanderan los contrarios a la amnistía”. Espadaler considera que en relación a la amnistía se puede opinar y discrepar sobre “si es una opción táctica coyuntural”, pero apunta que se debe ser capaz de ver que “es una oportunidad para recoser fracturas, que en Cataluña hay muchas, y eso no pasa por el olvido, pero sí por el perdón”, ha afirmado.

Finalmente, sobre los pactos de gobierno de Pedro Sánchez con Esquerra y Junts, el secretario general de Units per Avançar valora “el paso adelante que ha dado el independentismo” al volver a las instituciones, al espacio político y dentro del marco constitucional a pesar de que algunos de ellos no lo compartan. “Esto tiene un valor importante, porque la alternativa es la calle, las disputas y continuar con el desencuentro”. Para Espadaler, “este gesto del independentismo, sobretodo de Junts, no se ha puesto en valor ni en Cataluña ni el resto de España”, teniendo en cuenta que “para ellos no es fácil ni cómodo dar este paso”.