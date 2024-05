“Los cordones sanitarios hacen crecer a partidos como Vox o Aliança Catalana”

La politóloga y profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Valencia Astrid Barrio ha explicado que no es partidaria de los cordones sanitarios a formaciones políticas. “Hay estudios que demuestran que las políticas de cordones sanitarios lo único que hacen es alimentar y hacer crecer a esos partidos”, ha señalado en referencia a Vox y Aliança Catalana. Barrio ha afirmado que los cordones sanitarios por excelencia se dan hoy en día en Francia y Alemania. “Habrá que ver qué sucede en las próximas elecciones europeas en estos dos países”, ha alertado.

En declaraciones al programa Converses de Cope Catalunya i Andorra, Astrid Barrio ha explicado que “Vox y Aliança Catalana son partidos de derecha radical, no de extrema derecha” y representan, en esencia, “el elemento nativista que está en Vox e históricamente también en el independentismo catalán -con líderes que lo han abonado, como Quim Torra- y que ahora se encuentra en Aliança Catalana”.

Según Barrio, para estas formaciones el gran problema de Cataluña es la masiva llegada de inmigrantes. “Cataluña ha pasado de 6 a 8 millones de habitantes, porque se ha producido una gran llegada de personas de fuera que tienen muchos hijos,

sobre todo los que pertenecen a una cultura y una confesión religiosa muy determinada, y esto genera un problema de encaje”. Ante esta situación, la politóloga apunta dos posibles salidas: “o se ignora el problema y quien lo plantea es un facha o la extrema derecha y se les hace un cordón sanitario en el Parlament, o si hay tantas personas a las que les preocupa, es el momento que se empiece a abordar”. “Este será uno de los grandes dilemas de la próxima legislatura”, ha apuntado la profesora.

En este sentido, Astrid Barrio alerta de que “si no se hacen determinadas políticas, la problemática seguirá aumentando” como ha pasado en países de nuestro entorno y esto implicará que “formaciones como Vox o Aliança Catalana sigan creciendo y más si tienen el altavoz del Parlament”. La profesora de Ciencias Políticas considera que “democráticamente es mucho más sano y seguro abordar el problema que no dejarles todo el terreno para que puedan utilizarlo y aprovecharse del descontento social”.

Sobre el futuro gobierno de Cataluña, Barrio apunta a un ejecutivo de Salvador Illa en minoría, “una vez que el independentismo haya aceptado que ya no tiene mayoría”. “Esto dependerá del camino que tome Esquerra en este proceso de maduración que ha iniciado y que no está nada claro”, ha asegurado.

Finalmente, sobre las amenazas de bloqueo por parte de Carles Puigdemont, ha afirmado, que “el ex president no tiene capacidad de bloqueo para llevar a Cataluña a unas nuevas elecciones, porque la decisión no depende de él”.