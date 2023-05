Astrid Barrio en Converses “El Acuerdo de Claridad no debe servir para poner en marcha la rueda del Procés”

Astrid Barrio, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Valencia y miembro del consejo académico para la elaboración del Acuerdo de Claridad que Pere Aragonés quiere proponer al gobierno de España, asegura que este Acuerdo “no debe suponer poner en marcha de nuevo la rueda del Procés”. “Me parecería muy problemático”, advierte. “Fue un momento de competencia máxima entre ERC y Junts para controlar la autonomía, no para hacer la independencia, per toda la política pública quedo monopolizada por la celebración de un referéndum. Esto no puede volver a suceder”, ha explicado.

Para esta nueva etapa, Astrid Barrio es partidaria, primero, de “recomponer los consensos internos” que se rompieron con la reforma del Estatut y el Pacto del Tinell, invitando a participar a todas las fuerzas políticas. “No soy partidaria de excluir a Vox, representan a una parte de la sociedad catalana”, ha dicho.

Barrio ha explicado que a mediados de junio tienen previsto entregar al presidente Aragonés el informe, en el que no plantearán ninguna propuesta. “Nos limitaremos a

plantear alternativas y explicaciones de cómo se han gestionado conflictos territoriales parecidos al de Cataluña en otros países”. La propuesta del Acuerdo de Claridad se inspira en el ejemplo del Canadá en relación con el Quebec, pero “no es aplicable a Cataluña”, según Barrio. “En España las Comunidades Autónomas no pueden convocar referéndums y luego está el titulo dos de la Constitución, que dice que España es una unidad indivisible”. “Esto es un obstáculo insalvable”, ha asegurado. La politóloga de la UV afirma que “aplicar el caso canadiense a Cataluña y a España exigirá un poco de creatividad”.

Preguntada por las municipales del 28-M, Barrio asegura que lo que pase en Barcelona condicionará las generales, porque en Barcelona se juegan varios partidos importantes. “Primero está la pugna entre Junts y Esquerra; si Trias y Junts sacan un buen resultado, puede salir reforzado el sector que apuesta por volver a la vía institucional y puede tener un gran importancia para la futura gobernabilidad de España; recuperar Barcelona sería una gran victoria para Pedro Sánchez; un buen resultado de Ada Colau supondría una gran palanca para Sumar y si los concejales del PP, como dicen algunas encuestas, pueden tener la llave de la gobernabilidad, sería un trofeo que podría exhibir Feijoo”, ha afirmado.

En definitiva, para la politóloga y profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Valencia, “Barcelona será un gran laboratorio de pruebas para ver cómo los partidos gestionan los resultados y preparan la gran batalla de las generales en diciembre”.