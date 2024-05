Ángel de la Fuente: “Los Next Generation han sido una ocasión perdida para hacer reformas"

El Director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), Ángel de la Fuente, considera que “los fondos Next Generation han sido una ocasión perdida para hacer las reformas que se necesitan” y ha advertido de que “el problema no es ahora, sino en el largo plazo”. Ángel de la Fuente ha explicado que se han hecho muchas reformas, pero no son profundas ni serias. “La reforma laboral es cosmética, o la nueva ley de la vivienda asusta a los propietarios de pisos”

En declaraciones al programa Converses de Cope Catalunya i Andorra, el director ejecutivo de FEDEA ha situado la reforma fiscal y la del sistema de pensiones como las más urgentes y ha alertado de que la de las pensiones va en la dirección contraria a la que tendría que ir: “Europa pedía asegurar la sostenibilidad del sistema y lo que se ha hecho es extender un cheque en blanco para mantener un sistema muy generoso en una situación adversa y en la que la productividad no acaba de funcionar”.

Entre los cambios que apunta el director ejecutivo de FEDEA está “alargar el número de años de cotización para tener la pensión completa”. “Si vamos a vivir más años hay que tener más tiempo de cotización”, ha asegurado.

Ángel de la Fuente considera “una mala idea” reducir la jornada laboral como ha propuesto la vicepresidenta Yolanda Díaz. “Debe abordarse en la negociación de los convenios, porque imponerlo por decreto supondría un aumento de los costes laborales y se notaría en la creación de empleo y en la competitividad” ha afirmado.

Preguntado por la propuesta de financiación singular que hace Esquerra, asegura que “no es una buena receta” y afirma que Cataluña está en la media nacional en materia de financiación. “Cuando uno está en la media es difícil quejarse de maltrato” ha asegurado. De la Fuente también se ha mostrado partidario de que se publiquen y se expliquen las balanzas fiscales “para que se haga pedagogía en lugar de demagogia”.