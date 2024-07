Jordi Alcobé, Cònsol Major de Canillo: “Els pisos turístic tenen una funció important"

El Cònsol Major ( alcalde) de Canillo,Jordi Alcobé, ha avançat al programa Ara Andorra de Cope Catalunya i Andorra que “aquest estiu els visitants es trobaran amb una oferta turística ampliada amb un nou atractiu conegut com jumping”. Alcobé ha explicat que “es tracta d’una pràctica que es realitzarà des d'una plataforma instal·lada a uns 150 metres d'altura penjada al Pont Tibetà des d'on es podran fer salts al buit mitjançant unes cordes elàstiques”.

El Cònsol Major ha explicat que “l'objectiu principal és diversificar les activitats d'aventura i fer un producte únic i innovador en el món dels ponts tibetans”. El Pont Tibetà de Canillo atreu cada any unes 120 mil persones i ara es vol millorar la comunicació per arribar-hi “amb més rapidessa” ha afirmat

Jordi Alcobé s'ha referit al debat obert amb els pisos turtistics perque no acaba de veure clar que les mesures anunciades pel Govern per limitar o eliminar habitatges d’ús turístic i reconduir-los al mercat de lloguer residencial siguin

“eficaces”. Alcobé recorda que els habitatges d’ús turístic “tenen un funció turística important” i que eliminar-los del mercat “té conseqüències pel mateix negoci però també pel negoci turístic de les estacions d’esquí, que també s’alimenten d’aquests apartaments”.

El cònsol major ha explicat que Canillo es una parroquia (provincia) amb una població de sis mil habitants amb sis mil places hoteleres i sis mil pisos turistics. El 95 per cent del pisos turistics està entre El Tarter i El Pas de la Casa mentre que el 5 per cent restant estan a les altres pàrroquies.

Alcobe raona que “els residents volen viure on tenen el lloc de feina i que a molts treballadors no els sortirà a compte viure a El Tarter o El Pas i anar a treballar a Andorra la Vella. La Massana o Sant Julià”. El Cònsol Major assegura que la situació dels pisos turistics a Andorra no es comparable amb la que es viu a Barcelona “ aquí mai s’han produit situacións de mala convivencia entre residents i turistes”.

El Cònsol Major ha dit que espera “un gran si” en el referèndum sobre l’Acord d’Adhesió d’Andorra a la Unió Europea.”Es un gran acord per Andorra, s’ha negociat bé i és una oportunitat única per tenir un mercat europeu més proper i poder treballar des d’Andorra cap a l’exterior”.