Informatiu Migdia /Divendres 20 d'octubre del 2023

El conflicte armat entre Israel i el grup terrorista Hamas deixa al descobert algunes situacions preocupants i que no deixen gens bé a les institucions catalanes ni a alguna organització israelita amb seu a Catalunya. D'entrada, la comunitat jueva a Barcelona ha lamentat que cap responsable del Govern, del Parlament o de l'Ajuntament hagin condemnat les pintades antisemites que s'han fet en dues sinagogues i en alguns punts de la capital catalana.

Es complica la implantació de la figura del coordinador antibullyng a les escoles que el Govern havia promès a l'inici de curs a bombo i plateret. El departament d'Educació diu que no hi ha cap pressupost i, com sempre, passa culpes a Madrid. Hem parlat amb el Bryan, un noi que va patir assetjament i que ara va per les escoles recordant a nois i noies que no s'han d'amagar, ni col.laborar ni ignorar els casos d'assetjament a companys.

La Universitat de Barcelona ha decidit posar punt i final al llenguatge inclusiu. En una disposició que han fet pública, la UB diu que l'ús del masculí com a gènere gramatical no marcat no exclou a les dones.