Una taxista de Barcelona denuncia una situación grave que vivió durante un viaje: "Ganas de vomitar"

Lorena, una taxista de Barcelona, ha querido compartir en su cuenta de TikTok una situación desagradable que vivió recientemente mientras trabajaba. La conductora, visiblemente afectada, grabó un vídeo en el que expresa su incomodidad al tener que soportar el mal olor de un pasajero durante un servicio público. Su denuncia ha generado un aluvión de reacciones en las redes sociales, y en el vídeo, Lorena no duda en pedir a todos los usuarios que, si van a utilizar un servicio de transporte público, por favor, se duchen antes de subir.

En el corto vídeo, Lorena describe con frustración cómo el olor era tan penetrante que incluso con las ventanillas bajadas no se iba. La taxista se lamenta de que el pasajero parece no ser consciente de la situación y asegura que la intensidad del mal olor le provocó unas ganas de vomitar. "De verdad, ni con las ventanillas bajadas se va el olor. Qué puto asco, tío", exclama en el vídeo, visiblemente disgustada.

La taxista también expresa su asombro ante lo que considera una falta de autoconciencia en algunos pasajeros, comentando que no entiende cómo no pueden percatarse del mal olor que están generando. “No lo huelen. No lo huelen, en serio, tío", se queja. La grabación transmite claramente la incomodidad y la impotencia que siente Lorena al verse obligada a soportar esta situación durante su jornada laboral.

El vídeo de Lorena rápidamente se ha hecho viral en TikTok, acumulando miles de visualizaciones y comentarios. Muchos usuarios se han solidarizado con la taxista, apoyando su mensaje y afirmando que situaciones similares también les han ocurrido en el transporte público. Sin embargo, también han surgido críticas por parte de aquellos que consideran que la taxista debería haber manejado la situación de forma diferente.

Un llamado a la higiene en el transporte público

El mensaje de Lorena va más allá de una simple queja por el mal olor. A través de sus palabras, lanza un claro mensaje sobre la importancia de la higiene personal, especialmente al utilizar el transporte público. "Si vais a coger un servicio público, por favor, ducharos", recalca en el vídeo, haciendo un llamado a la responsabilidad individual de cada pasajero para evitar molestias a los demás.

Este incidente pone de manifiesto una cuestión de mayor calado: la convivencia en espacios públicos. Si bien es cierto que los transportes públicos, como los taxis, son lugares donde la variedad de personas y situaciones se dan por la naturaleza misma del servicio, también es cierto que la convivencia debe basarse en el respeto mutuo.

Lorena, como profesional del sector, ha querido visibilizar una situación que, aunque no es exclusiva de Barcelona, refleja la falta de conciencia de algunas personas respecto a los estándares mínimos de higiene y decoro. En su vídeo, más allá de la queja, hace un claro llamamiento a la educación y al sentido común.

El vídeo de Lorena también ha servido para poner en evidencia el poder de las redes sociales, y especialmente de plataformas como TikTok, para dar voz a situaciones cotidianas que, por lo general, quedan en el anonimato. La taxista ha utilizado su plataforma para transmitir una experiencia personal que puede resultar incómoda para muchos, pero que también deja abierta una reflexión sobre cómo debemos comportarnos en los espacios compartidos.