La lluvia torrencial en Monserrat obliga a los bomberos a evacuar a más de 80 personas en el centro de Cataluña

Los Bomberos trabajan este domingo para evacuar a una cincuentena de personas que viajaban en un tren de la línea R5 de FGC, parado en Castellbell i el Vilar por la caída de un árbol sobre la catenaria, y a una treintena de excursionistas a los que las fuertes tormentas han sorprendido en la montaña de Montserrat o en sus inmediaciones.

La lluvia torrencial caída en la montaña de Montserrat ya obligado a los bomberos de la Generalitat a rescatar esta tarde a 27 personas atrapadas en el funicular de Sant Joan, que se ha visto inutilizado parcialmente por un desprendimiento de tierra.

El inspector de los Bomberos José Luis López ha explicado a los medios de comunicación que los bomberos tratan de evacuar a una treintena de personas en esa zona, entre las cuales no hay ninguna herida.

Los Bomberos están esperando a que la meteorología dé un respiro para evacuar a unas 14 personas situadas en el camino de Sant Benet, a otras nueve refugiadas en la zona de la Santa Cova y a otras cinco ubicadas en El Bruc.

Fuentes de los Bomberos han precisado a EFE que los bomberos han habilitado cuerdas y arneses para que un grupo de excursionistas cruzara un torrente de agua con seguridad entre la zona del Pas dels francesos y la ermita de Santa Anna.

En el caso del tren entre Monistrol de Montserrat y Castellbell i el Vilar cuyo servicio se ha interrumpido, ha quedado parado por la caída de un árbol, mientras que otro árbol ha llegado a tocar un vagón.