Lleva a su abuela de 90 años a hacerse un tatuaje y sorprende con el que elige: "Hay que hacer cosas nuevas"

El tiempo pasa cada vez más rápido. Y cuanto mayor sea uno, más impresión tiene de estar sumido en una espiral de la que no puede salir. Muchas personas llegan a la edad más adulta con la sensación de haberse perdido detalles en su vida, pero esta abuela de Barcelona tiene una vitalidad especial hasta el punto de tomar decisiones así con 90 años.

Las obligaciones y los deberes van relegando a los deseos, y es algo de lo que nos damos cuenta cuando ya es demasiado tarde. Tal vez siempre has querido ser actor, viajar a Bali o tomarte un año sabático. Pero nunca lo has hecho. Un estudio, publicado en la revista 'Emotion', demuestra que te arrepientes de lo que no haces.

La investigación, elaborada por la Universidad Cornell, en Nueva York, identificó tres elementos que conforman el ser de una persona: tu "ser real" consiste en las cualidades que crees poseer; tu "yo ideal" se compone de las cualidades que deseas tener; y tu "yo que deberías ser" es la persona que crees que deberías haber sido.

Tras hacer cientos de encuestas a cientos de participantes en seis estudios diferentes, los investigadores descubrieron que cuando se les preguntaba que eligiesen un único arrepentimiento en la vida, el 76% contestó que no estaba cumpliendo su "yo ideal", esto es, que no estaba viviendo como realmente quería.

Un tatuaje

Puede parecer una decisión nimia en tu vida, pero es algo que, aunque hay técnicas para borrarlos, va a ser para toda la vida. Que se haya popularizado no significa que haya que tomárselo a la ligera. Y más si lo que se pretende es convertirlo en un signo de identidad y de expresión.

Por miles de años la gente se ha hecho tatuajes como una expresión cultural de pertenencia, individualismo o rebeldía. Otros, como criminales y esclavos, fueron "marcados". Actualmente, cerca del 15% de la población mundial tiene un tatuaje, según cifras de la Sociedad Europea de Investigación en Tatuaje y Pigmentos.

Este mismo organismo advierte que nunca deben realizarse tatuajes en una fiesta o festivales. Evitar además hacerse uno en el extranjero, especialmente donde la incidencia de estafilococos resistentes a la penicilina es alta. Esa locura que surge de la nada puede salir muy cara.

"¿Y qué pasará cuando seas viejo?", es la típica frase que has escuchado cuando anuncias que te vas a hacer un tatuaje. Este tipo de cosas que dicen los padres para que no nos tatuemos no tienen mucho sentido, porque al ritmo que vamos, está más que normalizado. Tanto, que esta señora de 90 años se enfrenta a su primer tatuaje.

Sorprende con el que elige

Pero hacerse un tatuaje tiene ciertas implicaciones. ¿Tienes claro que quieres hacerlo? ¿Qué motivo elegir para estar segura de que nunca, nunca, te vas a arrepentir? ¿Dónde? ¿Lo haces para ti o para alardear ante los demás? ¿Cómo? ¿Con solo una tinta o varias? ¿Permanente o efímero? Todo eso se preguntó la abuela cuando su nieta la llevó al estudio y salió tatuada.

Esta señora de 90 años sale tan contenta con su tatuaje y eso que el primero siempre genera muchas dudas. Es complicado no dar con el diseño ideal con la de tendencias bonitas que hay para cada estilo en la actualidad y ella parece haberlo tenido muy claro con la decisión que tomó.