Una danesa en Barcelona denuncia lo que le pasa cada vez que queda para cenar con amigas: "Estás en España"

España, siestas largas y cenas a las 22.00 horas. Esta es la imagen que da del país el diario The New York Times en un artículo de 2014. En Estados Unidos no son los únicos que ponen en valor esos tópicos que están extendidos sobre el país. Una danesa que vive en Barcelona denuncia algo que le pasa cuando queda con sus amigas.

Una de las cosas que más llama la atención a los extranjeros o a los propios españoles que salen del país es la diferencia en los horarios de comida. En España es del todo normal comer entre las 14:00 horas y las 15:00 horasy cenar sobre las 21:30 horas. Algunos expertos advierten que estos horarios afectan a la salud.

Cenar muy tarde, justo antes de ir a dormir, provoca un peor sueño y que cueste madrugar. Ha habido propuestas políticas en los últimos años para estudiar la posibilidad de volver al huso horario que nos tocaría y adoptar la hora de Londres, pero, por el momento, ninguna iniciativa está en marcha.

Es más, cuando en abril de 2016 Mariano Rajoy propuso que los horarios de España se equiparasen a los de Reino Unido o Portugal y las jornadas laborales no se extendieran más allá de las 18:00 horas, medios anglosajones como The Washington Post explicaban que lo que pretendía el presidente del Gobierno era acabar con la siesta.

Para cenar

No es sencillo para un extranjero en España ir a cenar. Aunque como en todos lados, se trata básicamente de preparar o pedir un plato y comerlo a gusto, pero si hablamos de cenar como un español, entonces hablamos de otra cosa. Puede costar adaptarse, por aquello que llaman hambre, lo de hacerlo tan tarde.

Si estás acostumbrado a cenar a las 18:00 horas, esperar hasta las 22:00 horas mínimo te traerá un poco de hambre. Eso sí, todos hemos escuchado estos consejos sobre tener cenas sencillas, suaves, para mejorar la digestión, el sueño, pero en España, mejor olvidarte, terminarás disfrutando de tu tortilla de patatas.

En España, todo lo hacemos más tarde. Aunque somos madrugadores, nos acostamos a las tantas. Las calles de nuestras principales ciudades siempre están repletas de gente hasta horas tardías. Además, los horarios de nuestros establecimientos son muy amplios en comparación con los de otros países.

Este horario también influye en nuestras comidas, pues estamos muy acostumbrados a comer y cenar entre dos y tres horas más tarde que en la mayoría de los países. Eso sí, no falta el café varias veces al día, el tapeo otras tantas y luego las principales: desayuno, almuerzo y cena.

Una danesa en Barcelona denuncia lo que le pasa

Pero hay otro tópico que una usuaria de TikTok destaca en su vídeo sobre los españoles: ¿Cuánta verdad hay en el estereotipo que los españoles llegan siempre tarde? Esta danesa que vive en Barcelonaresalta en su publicación cómo ninguna de sus amigas ha llegado a la hora a la que habían quedado para cenar.

Cuando quedas con un amigo para tomar algo, por norma general, no se le suele conceder mucha importancia a si este se retrasa un poco, y eso da pie a que algunos se relajen más de la cuenta. Así lo ha reflejado Arlinda en su publicación de TikTok que se ha llenado de comentarios de otros usuarios.