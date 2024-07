Un kioskero catalán vende una bolsa de patatas y este es el motivo por el que se las devuelven

Un usuario de TikTok, llamado @lapepachuches y que trabaja en un kiosko en Cataluña, relató el motivo por el que le devolvieron una bolsa de patatas. A simple vista, parecía una bolsa normal y corriente. Sin embargo, no fue así.

Al comienzo del vídeo, contaba la anécdota en cuestión. "El otro día nos devolvieron unas patatas y quiero enseñaros el motivo, están abiertas, porque fue abrirlas y decirme 'toma, no las quiero'".

Hasta aquí todo normal. Pero la sorpresa vino cuando este chico indicó que había una cosa muy rara dentro. "No huele mal, huele muy bien, pero es que de repente te encuentras con esto", explicaba, mostrando un trozo de algo que no se logra ver muy bien y que parece como una especie de torrezno. Aclaraba que hay hasta tres trozos de ese producto extraño.

"Y no es solo este. Necesito explicaciones, quiero saber lo que es, no pasa nada, pero quiero saberlo", concluía.

Los comentarios son muy variados y los usuarios, como el kioskero, se tomaban lo sucedido con un cierto humor. Entre ellos, podemos destacar lo siguiente: "Torreznos de Soria", "qué dices unos torreznos... yo pensaba que había visto cosas raras", "la risa lo mejor jajaja", "reclama y te darán una recompensa", "¿has abierto alguna más de la misma caja? que no sea una tirada que ha salido mal", "a mí también me pasó y el de la tienda se quedó flipando", "pues la máquina que las corta en estrellas las ha aplastado y no las ha cortado. Es la masa sin hacer la estrella".





¿Qué habrá ocurrido con esas patatas? Estaremos atentos por si este kioskero da más información al respecto porque la historia es, cuanto menos, curiosa.

La dueña de un quiosco de Málaga que se hizo viral por el tipo de chuches que vende: "Es nostálgico"

Los kioskos evocan a nuestra tierna infancia. En el caso anterior, relatábamos lo que se encontraba un kioskero en una bolsa de patatas. En este caso, recuperamos la historia de Cristina. Es la dueña de un quiosco de chucherías en pleno centro de Málagay se hacía viral en TikTok, donde acumula más de 22 mil seguidores.

Su encanto y su naturalidad cautivaba a los usuarios y se hacía viral probando las chucherías. También recomienda sus dulces favoritos e incluso hace listas de las mejores.

Su contenido es desenfadado y divertido, su carisma y simpatía te lleva a querer ir a Málaga, solo probar todos los productos que muestra en su cuenta de TikTok.

Cristina se autodenominaba "una empresaria de chuches", quien explicaba en 'La Tarde' que su idea inicial era recrear el quiosco de su infancia. “Hemos podido crear el quiosco más nostálgico de Málaga, por lo menos”. Cristina contaba que hay muchos caramelos de los años 80 y 90 que se siguen haciendo y que la mayoría se encuentran con facilidad en los almacenes, pero también hay otros que son más difíciles de conseguir y que nadie se dedica a venderlos, y añadía “pero ya estamos aquí nosotras”.

Empezaron a usar las redes, como muchos hoy en día, para promocionar y usar de escaparate, y “se ha creado una comunidad preciosa”, explicaba Cristina. Una iniciativa que fue completamente orgánica y que ha permitido conectar con sus clientes.

La idea inicial era abrir el quiosco para posteriormente inaugurar una escuela infantil, ya que es la profesión de Cristina, pero la sorpresiva viralidad que ha tenido ha cambiado los planes. “Pero al final, qué va. Con esto de camino, es más probable que abra otro quiosco que otra cosa. Esto está siendo una maravilla”.