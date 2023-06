Els taxistes criden a la mobilització davant la sentència del VTC

El portaveu d'Elit Taxi, Tito Álvarez, ha cridat a tots els taxistes de Catalunya a una "gran mobilització" dimecres que ve per a exigir al Govern que limiti les autoritzacions de llicències de serveis de vehicles de transport amb conductor (VTC) en vies interurbanes. "No es pot deixar al lliure albir totes les costes del nostre país, col·lapsades de cotxes negres, sense control, en mans de plataformes i amb gent precaritzada. Cal posar ordre", ha advertit.





Ho ha dit el mateix dia en què el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha declarat il·legal la limitació del nombre de llicències de serveis de VTC a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) a una per cada trenta permisos a serveis de taxi.





L'alt tribunal europeu sí que considera que pot resultar necessari exigir l'obtenció d'una llicència addicional a la prevista en l'àmbit nacional per a assegurar la bona gestió del transport, del trànsit i de l'espai públic i de la protecció del medi ambient.





Per a Álvarez, la sentència "reforça tots els arguments" dels taxistes perquè ha assegurat que ja disposen dels informes de l'Ajuntament de Barcelona que permeten restringir llicències per les raons descrites pel TJUE, a més del decret llei de les VTC del Govern que regula les condicions en les quals aquests vehicles presten serveis.





D'altra banda, les patronals Feneval VTC i Unauto-VTC han celebrat la sentència emesa aquest dijous pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea que declara il·legal la limitació del nombre de llicències a Barcelona, en considerar que "posarà en qüestió" les restriccions imposades al sector en altres regions com Aragó, Balears o València.





Totes dues associacions creuen que aquestes limitacions provoquen una "gran escassetat d'alternatives de transport" a les ciutats, enfront d'altres països europeus on no existeixen restriccions i on l'oferta de mobilitat per cada 1.000 habitants és superior, com per exemple a Londres, a Amsterdam, a Lisboa o París, en contrast amb els 3,5 de Barcelona.





"El sector de la VTC manifesta que la sentència no fa sinó que demostrar que la regulació d'algunes regions espanyoles és contrària al Dret Espanyol i Europeu, i “ens col·loca a la cua de molts països de la regió en matèria de mobilitat i sostenibilitat", ha assenyalat el portaveu de Feneval VTC, Ignacio Manzano.





Per part seva, el portaveu d'Unauto-VTC, José Manuel Berzal, ha comentat que, després d'aquesta sentència, el regulador espanyol "haurà d'adaptar la normativa perquè el nombre de llicències sigui determinat en funció de les necessitats de mobilitat dels ciutadans i el compliment dels objectius de sostenibilitat i no sobre la base dels interessos de la minoria més radical del taxi".