Esta es la ciudad catalana que huele a canela en Navidad

Sabadell se ha consolidado como uno de los destinos navideños de referencia en Cataluña, y uno de sus secretos mejor guardados se percibe en el aire. Un característico aroma a canela impregna las calles del centro de la ciudad, una experiencia olfativa que no es casual, sino parte de una cuidada estrategia municipal para potenciar la magia de estas fechas. Según ha explicado la alcaldesa de la ciudad, Marta Farrés, esta iniciativa forma parte de una campaña global que busca crear una atmósfera única y que ha sido un rotundo éxito, atrayendo ya a más de 300.000 visitantes. La propuesta sensorial se suma a una potente oferta de luces, cultura y actividades que han transformado por completo la Navidad en la cocapital del Vallès.

Una experiencia sensorial para potenciar la magia

La alcaldesa ha detallado cómo el perfume a canela, difundido a través de un sistema de ambientadores en las zonas más concurridas, funciona como una potente herramienta de marketing sensorial. La idea, según Farrés, es complementar la experiencia visual y cultural que ya ofrece la ciudad. "Forma parte de lo que hacemos en la ciudad, donde las luces, la cultura... todo viene a sumar a la magia que está teniendo la campaña cada año", ha señalado la alcaldesa. De esta manera, el aroma no es un elemento aislado, sino que se integra en un ecosistema festivo que incluye también un completo calendario de Adviento gigante, espectáculos en el renovado Passeig de la Plaça Major y una amplia programación cultural.

El Llaminer, el nuevo icono navideño de Sabadell

Uno de los grandes protagonistas de esta renovada Navidad es, sin duda, El Llaminer. Este personaje, de creación reciente, ha calado hondo en el imaginario popular, especialmente entre los más pequeños. Farrés ha explicado que El Llaminer nació de una de las ventanas del popular calendario de Adviento de la ciudad. "El primer año que salió, tuvo un 'boom' y se ha convertido ya en un referente de la Navidad", afirma la alcaldesa, destacando la excelente acogida que ha tenido. Este nuevo icono convive con figuras tradicionales como el Tió o los Reis d'Orient, aportando un toque de modernidad a las celebraciones.

El éxito del personaje ha sido tal que ya cuenta con sus propias canciones, compuestas e interpretadas por artistas locales, que se han vuelto virales. Estas melodías, que según la alcaldesa son de "muchísima calidad", están disponibles en plataformas como Spotify, donde acumulan miles de escuchas. La música del Llaminer se ha convertido en la banda sonora de la Navidad para muchas familias de Sabadell, consolidando al personaje como un fenómeno cultural que va más allá de una simple figura decorativa. Su popularidad es una prueba del acierto de la estrategia municipal por crear nuevos símbolos que refuercen la identidad local durante las fiestas.

Una agenda de actividades para toda la familia

La semana central de las fiestas navideñas llega cargada de propuestas para disfrutar en familia. Marta Farrés ha destacado que el día 24 de diciembre se ofrecerá un musical gratuito protagonizado por los "Angelets", otros de los personajes del calendario de Adviento. El epicentro de las celebraciones será el Passeig de la Plaça Major, que acogerá un impresionante espectáculo de luces y agua en las fuentes recién inauguradas, todo ello sincronizado con música. Además, una gran noria ('sínia') ofrece vistas panorámicas de la ciudad engalanada para la ocasión.

La combinación de espectáculos gratuitos, una cuidada ambientación y la promoción del comercio local conforman un modelo de celebración que busca dinamizar la ciudad

La alcaldesa ha aprovechado para extender una invitación a vecinos y visitantes para que se dejen llevar por el ambiente festivo, paseen por el centro y descubran la oferta comercial y gastronómica local. En este sentido, ha animado a todos a disfrutar de los productos 'sabadellencs', poniendo en valor el tejido económico de la ciudad. La combinación de espectáculos gratuitos, una cuidada ambientación y la promoción del comercio local conforman un modelo de celebración que busca dinamizar la ciudad y ofrecer una experiencia completa a quienes la visitan durante la Navidad. El objetivo es claro: que Sabadell no solo huela a canela, sino que se viva con los cinco sentidos.