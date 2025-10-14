Bad Gyal arranca su gira mundial en el Palau Sant Jordi: “Barcelona será el punto de partida de una nueva era”

Después del estreno barcelonés, la artista actuará el 11 de abril en el Movistar Arena de Madrid, y más tarde llevará su espectáculo a València, Sevilla, Bilbao y A Coruña.

La artista catalana Alba Farelo, más conocida como Bad Gyal, no se anda con rodeos: su nuevo tour está pensado para llenar estadios y hacer bailar a medio mundo. El Palau Sant Jordi será el punto de partida de esta aventura musical que, según su equipo, marcará “el comienzo de una nueva etapa más ambiciosa, más internacional y más Bad Gyal que nunca”.

Después del estreno barcelonés, la artista actuará el 11 de abril en el Movistar Arena de Madrid, y más tarde llevará su espectáculo a València, Sevilla, Bilbao y A Coruña. Un recorrido explosivo que servirá de antesala a su actuación estelar en el Primavera Sound 2026, donde ofrecerá su único concierto en festivales españoles el próximo año.

La venta general de entradas se abrirá el 17 de octubre a las 12:00 horas en la web oficial de la artista.

Entradas que volarán

La venta general de entradas se abrirá el 17 de octubre a las 12:00 horas en la web oficial de la artista. Sin embargo, los fans más fieles tendrán una prevenda exclusiva el día 16, solo disponible para los usuarios registrados en su página. Y si algo ha demostrado Bad Gyal en los últimos años, es que sus entradas vuelan en cuestión de horas.

“Queremos que cada concierto sea una auténtica fiesta”, ha explicado el equipo de la cantante. “No solo será un show musical, sino una experiencia visual, estética y emocional. Alba ha preparado un espectáculo que no dejará a nadie indiferente”.

De los clubs al Sant Jordi: una historia de éxito

Bad Gyal comenzó su carrera subiendo temas a internet y actuando en clubs pequeños. Hoy, menos de una década después, llena estadios y encabeza festivales internacionales. Su estilo —una mezcla de dancehall, reguetón, trap y pop urbano— la ha convertido en un icono global, y su influencia va mucho más allá de la música.

Cada detalle de sus conciertos, desde los looks hasta la escenografía, está cuidado al milímetro. “El show es una fiesta, pero también una declaración de estilo y poder”, comentan fuentes cercanas a la producción. “Bad Gyal se ha consolidado como una de las artistas españolas con mayor proyección internacional, y esta gira lo va a dejar clarísimo”.

La gira servirá como carta de presentación del nuevo disco de la artista, cuyo título aún no se ha revelado

Un 2026 con sabor a éxito

La gira servirá como carta de presentación del nuevo disco de la artista, cuyo título aún no se ha revelado, pero del que ya se espera un sonido fresco y lleno de colaboraciones internacionales. “El álbum tiene un enfoque más global, pero sigue manteniendo ese sello callejero y femenino que tanto la representa”, señalan desde su sello discográfico.

Además de España, Bad Gyal planea llevar su tour a Latinoamérica, Estados Unidos y varias capitales europeas, confirmando así su salto definitivo a la escena mundial.

Barcelona, su mejor punto de partida

Para Alba Farelo, comenzar en el Palau Sant Jordi no es casualidad: es un regreso a casa, a la ciudad donde todo empezó. “Barcelona siempre me da una energía especial”, ha dicho en varias ocasiones. “Es donde nací como artista y donde quiero celebrar este nuevo capítulo”.

Con luces, coreografías, hits y mucho “perreo elegante”, Bad Gyal promete que su show será un homenaje al empoderamiento, la sensualidad y la libertad. Y si algo está claro es que el 20 de marzo, el Sant Jordi va a temblar.

Prepárate: el reinado de Bad Gyal acaba de comenzar.