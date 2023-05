El retorno del vinilo: la venta se dispara un 108% en 2022

El vinilo se ha ido perdiendo con los años desde que el CD entró en el mundo de la música. Incluso ha llegado a medio desaparecer, ya que las discografías empezaron a reducirlos. Pero este último año ha habido un dato muy sorprendente. Ha aumentado la venta de vinilos un 108% en el último año.



Carlos Pascual, de Revolver Records, tienda de vinilos en el barrio del Raval de Barcelona, explica este crecimiento, "hay diversos factores, pero el vinilo nunca ha muerto del todo. Hay gente que nunca ha dejado de comprar vinilos". Sobre todo las compras que se hacían eran de segunda mano, por qué había poca fabricación".



Pascual da más detalles sobre el perfil del comprador: "hay diferentes perfiles, de hecho ha habido el coleccionismo de toda la vida, ese coleccionista que buscará todo lo que se ha cedido de sus artistas preferidos", pero este no es el único, de hecho están apareciendo nuevos actores: "se ha notado una irrupción de nueva gente, de gente joven que se ha aficionado al vinilo, que ha conocido el formato". Con lo cual se encuentran que "se juntan estos dos perfiles: el nostálgico que lo ha mamado desde pequeño y esa gente joven que en muchos casos sí que no irán a comprar discografías, pero si los autores emergentes actuales, los más populares que todo lo que publican lo compran y después los clásicos de toda la vida de las discográficas básicas que se siguen vendiendo a diario"



El tipo de vinilos más vendido en Revolver Records "son los discos muy concretos como 'Thedarksideofthemoon de Pink Floyd', 'Backtoblack de Amy Winehouse' o 'Nevermind de Nirvana'"



El precio depende de la demanda de cada disco. ¿Son más caros ahora? "la industria discográfica de por sí, apostaron por los cd's y el vinilo quedó como un reducto, se ha encarecido muchísimo, la fabricación, hay muy pocas fábricas en el mundo por la demanda que existe y sobre todo en pandemia se notó muchísimo porque además las pocas que había no podían funcionar al 100%"



Carlos Pascual dice que este mundo "va más allá de escuchar música, es tener una pequeña joya de colección en casa, es uno de los materiales más apreciados como coleccionista". Sobre las ventas, Carlos dice que "los volúmenes de venta no volverán a ser que les eran nunca más, ya niveles prácticos es mucho más fácil escuchar la música desde Spotify, pero quien aprecia la música disfruta del vinilo".