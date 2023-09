Tornar a casa dels pares després d'un divorci

Una separació o un divorci acostuma a ser una situació difícil i traumàtica, i encara més si has de tornar a casa dels pares. Anem a parlar d'aquesta situació social ambMariano Merino.



- Explica'ns la teva situació.



En un principi la situació és frustrant gairebé degradant perquè després d'estar un temps independitzat i sense viure amb els pares has de tornar amb ells perquè econòmicament no et pots permetre viure en un altre lloc. Sí disposéssim de diners per poder pagar un lloguer, mantindria aquesta independència.



- Com està la situació avui dia una persona no es pot pagar sola el lloguer.



Efectivament, és una situació una mica vergonyosa el fet d'haver de tornar a dependre dels pares tot i que econòmicament també aporto una quantitat a casa dels pares, però perds tot la teva intimitat, llibertat i independència.



- En aquest cas seria reconstruir-lo tot des de zero.



Si es tracta d'això i si tens fills, els avis estan contents perquè veuen els seus nets molt més que abans.



- Com van viure la situació als teus pares?



Vaig rebre tot el suport possible per part dels meus pares, em van acceptar de nou a casa i estic molt agraït.





* Fes click aquí per escoltar l'entrevista sencera