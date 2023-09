Tempesta perfecta en la producció d'oli d'oliva

S'ha produït la tempesta perfecta perquè no pari de pujar el preu de l'oli d'oli, ja sigui per la inflació, l'increment en els preus de les matèries primeres, la benzina o la sequera. Per saber cap a on va aquesta situació parlarem amb el president d'Asaja Lleida, Pere Roqué.



- Cap a quina direcció anem?



Primer de tot hem de dir que venim d'un any on l'estoc estava gairebé a zero fins venent-t'ho tot per diferents circumstàncies. Com tothom sap estem vivint un episodi de sequera bastant greu a Catalunya amb episodis de calor sobtats i calorades, sobretot en el mes de juliol i agost a les comarques del Segrià, les Garrigues, la Noguera on són les productores d'oli de Catalunya i també tota la zona de Siurana, és a dir, a les comarques de Tarragona, tampoc s'ha pogut donar tota la dotació que necessitaven les oliveres.



- Només és per una qüestió de producció?



Aquí està creat un debat bastant fals perquè si mirem els volums de producció que té normalment Catalunya i l'Estat espanyol i ho comparem amb els nivells de consum, és a dir, ara mateix el litre d'oli està entre els 7 i 8 euros, però també hem de tenir en compte quantes persones mengen amb aquest litre d'oli i durant quant de temps. Hem de pensar que els productors d'oli també venen d'uns anys molt complicats amb una reestructuració del sector (que han pagat ells) sobretot en els sistemes de reg amb una modernització de totes les varietats de plantació d'oliveres.



- Si es produeix una bona collita per aquest 2023, els preus es regularitzaran una mica?



Encara no ha començat la campanya, només una mica per veure la qualitat, però hem de tenir en compte que Catalunya es produeix l'oli d'oliva de millor qualitat a escala mundial i també de tot l'Estat. La gent no s'ha de pensar que d'un quilo d'olives surt un litre ni molt menys, amb 1 kg només els treu el 18% d'una ampolla d'un litre. La meteorologia també té un paper molt important, per exemple, hem de comprovar si les olives s'han gelat o no, és a dir, hi ha un seguiment de condicions tècniques perquè aquell quilo d'olives s'acabi transformant amb oli.