Sindicats de llogateres de diferents territoris han llançat una campanya estatal amb el HT #EstafaInmobiliarias per acabar amb les estafes de les immobiliàries que cobren il·legalment despeses de gestió a les llogateres que signin nous contractes.

Per a això han creat una web en la qual a través d'un senzill formulari, qualsevol persona podrà saber si ha estat estafada i posar-se en contacte amb ells perquè sigui assessorada i pugui recuperar els diners robats. La campanya, que té l'objectiu de perseguir i denunciar a les immobiliàries que cometen pràctiques il·legals, també preveu mobilitzacions en diferents ciutats del territori.

El cobrament il·legal dels honoraris, s'ha tornat més freqüent des de l'aprovació de la Llei d'Habitatge estatal, que ha prohibit definitivament el cobrament de les despeses de gestió de les immobiliàries a les inquilines en tots els casos en què es formalitzin contractes d'arrendament subjectes a la LAU. No obstant això, aquesta pràctica ja es donava anteriorment perquè des de març del 2019, i gràcies a la lluita inquilina, el cobrament d'honoraris a les inquilines en els casos en què l'arrendador era una persona jurídica (empresa) ja estava prohibit. Fins ara els casos d'estafa eren minoritaris, però durant l'últim mes hem vist com aquesta pràctica fraudulenta s'ha generalitzat per part d' immobiliàries que no volen cobrar els seus serveis als seus clients directes: els propietaris.

Sempre va ser una estafa, però ara és il·legal

Qualsevol persona pot entendre que cobrar-li a una inquilina per uns serveis que no contracta, no té cap sentit. I més encara, enmig de la voràgine immobiliària en la qual cada vegada les inquilines destinem més part del nostre sou a pagar el lloguer i sovint som víctimes d'estafes i abusos immobiliaris.

Durant tot el procés d'arrendament d'un habitatge, l'agència immobiliària actua com a representant dels interessos de l'arrendador i no com un intermediari neutral entre dues parts. De fet, són molt pocs els casos en què la llogatera contracta els serveis d'una agència immobiliària per a trobar pisos, si no que normalment inverteix una gran quantitat de temps en la cerca d'habitatge a través de grans portals immobiliaris.

Per tant, és l'arrendador qui contracta els serveis de les agències immobiliàries perquè aquestes defensin els seus interessos en el procés d'arrendament: comercialitzar l'habitatge i gestionar la formalització del contracte en tots els casos, i en alguns casos, establir la relació amb l'inquilí durant el contracte, garantir el manteniment de l'immoble i gestionar la finalització o renovació del contracte.

En el que refereix a la comercialització, l'agència immobiliària és qui obeeix als criteris de l'arrendador per a trobar el perfil de l'inquilí desitjat, implementant un procés de selecció amb nombrosos requisits que sovint s'ha apropat a la discriminació econòmica, social, cultural i racial. Quant a la formalització del contracte, aquest sempre es redacta de manera que defensi els interessos de l'arrendador i molt sovint incloent clàusules abusives i fins i tot il·legals que contradiuen la LAU aprofitant-se del desconeixement de la llogatera en la matèria.

Les llogateres diuen prou i s'organitzen

La creixent dificultat d'accedir a un habitatge de lloguer, els alts preus, i els sistemàtics abusos que sofreixen les inquilines per part dels propietaris i immobiliàries, han portat als Sindicats de llogateres de tot l'estat a créixer més que mai. Gràcies a l'organització a través de seccions per propietaris i seccions territorials, els Sindicats s'han expandit i han cobrat protagonisme en la intermediació i la defensa dels drets de les llogateres enfront dels seus propietaris. La força dels Sindicats radica en la seva estructura totalment independent, que se sosté amb les quotes de les seves afiliades, i que s'ha anat professionalitzant durant els últims anys gràcies a l'experiència acumulada i a un augment de recursos sense precedents.

Amb aquesta campanya, coordinada en l'àmbit estatal, els Sindicats pretenen continuar protegint els drets de les inquilines a través de l'assessorament i el suport mutu, però també posar fre a les intencions de la patronal immobiliària de saltar-se la llei per a continuar especulant amb el dret a l'habitatge. Durant les pròximes setmanes, anunciaran noves accions per a dur a terme aquesta comesa.





