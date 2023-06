Els nous models de negoci basats en la longevitat

En el nostre país hi ha una alta esperança de vida i de qualitat, de fet, quan una persona es jubila als 65 anys encara està en plena forma per fer moltes activitats. Aquest fet obre les portes a un nou model de negoci per aprofitar l'experiència de les persones sèniors. Parlarem de com pot impactar positivament en l'economia aquesta longevitat amb Manel Domínguez, professor de Comunicació de la Universitat Abat Oliba CEU i autor de 'Senior: la vida que no cesa'



- Estem davant d'una nova oportunitat de negoci amb la longevitat?



Hi ha altres factors on encara hem de lluitar molt com per exemple la discriminació per edat que es tracta d'un altre tema, però té una relació directa. Tenir salut equival a economia en les persones grans, és gent extraordinària i possiblement en els pròxims deu anys serem al 21% de la població mundial i a Espanya passarà de 9. 500.000 persones de més de 60 a 14 milions de persones, per tant, s'està produint una gran evolució de persones altament qualificades, és a dir, la projecció de la Unió Europea en aquest moment i fins al 2025 o 2026 que serà d'entre 5,7 o 6,4 milions d'euros centrats en aquesta franja d'edat, això vol dir que aquesta població començaran a generar un nou posicionament dels sèniors en el planeta i això requereix una relació intergeneracional entre els joves i els sèniors, no ens queda un altre que unir les capacitats i això possiblemen ho transformarà tot t i ja s'està produint en el cas de la Unió Europea amb 2 milions de persones que tindrem més de cinquanta anys, per tant, el 42% dels europeus serem sèniors, són quantitats molt importants. A Espanya la generació sènior serà el segment de població amb més capacitat econòmica del territori espanyol.



- L'edatisme és una d'aquestes barreres que s'han de superar per poder arribar a un desenvolupament de negoci econòmic ple?



L'edatisme és la discriminació laboral per edat, però no només en les persones grans també en els joves. Neix a la revolució industrial a finals del segle XVIII amb Henry fort i la producció dels vehicles a Detroit on gènera un concepte què és "produir o morir" ,per tant, aquest procés al llarg de cent vuitanta anys crea un edatisme on només val la persona jove i això és un gran error per part de la societat mundial i en aquest moment ja s'està reconsiderant.