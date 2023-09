Apreciem el valor dels nostres grans?

Actualment, estem patint un edadisme molt elevat, a mesura que anem complint anys la situació empitjora. Parlarem del valor que li donen a la gent gran en altres països i de com està la situació en el nostre amb la voluntària del programa de gent gran de Càritas BCN, Olga Sosa.



- Com portes la jubilació?



Estic descansant, però econòmicament millor no en parlem.



- Vens d'Uruguai i estàs en un programa de gent gran de Càritas. Creus que aquí li donem el valor que es mereixen?



És una mica complicat, però en general es podria millorar molt. En totes les famílies hi ha una persona gran i hauríem de conscienciar que no costa res, amb petits gestos podem fer-los feliç. He vist de tot, tant aquí com a Uruguai, com a la resta del món, sempre es pot millorar i el més trist de tot és que les persones grans no tenen a ningú i tampoc es preocupen per ells, ni tan sols el veí del costat, és una situació molt difícil de portar.



- Creus que és una qüestió de conscienciació social? Fa la sensació que l'estrès que patim en el nostre dia a dia no ens deixa temps per pensar-hi.



No pensem que el dia demà serem nosaltres, no sabem com ens anirà, cada cop són més egoistes i ens creiem que som el centre del món. Aquests comportaments només ens porten empitjorar la nostra salut, hem de canviar el nostre ritme de vida.



- El pitjor de tota aquesta situació creus que és un la soledat no desitjada?



Des del meu punt de vista crec que sí i que pot arribar a ser pitjor que una malaltia perquè per mi és la pitjor situació que podem patir.