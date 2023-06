"Es triste que en mi tierra no pueda torear"

En Cataluña, al contrario que en el resto de España, la tauromaquia está prohibida desde hace años. No obstante, esta pasión sigue presente entre algunos catalanes. Además, a pesar de la prohibición de las corridas de toros, la Escuela Taurina de Cataluña sigue funcionando y funciona bien. Enrique Guillén es el director de la escuela y de esta han salido varios toreros. Alba Caro, de 18 años, es una de ellas y hemos hablado con ella en el Informatiu del Migdia de COPE Cataluña y Andorra.

Alba explica que no sabe exactamente de dónde viene su pasión por los toros porque "no tengo familiares relacionados con el mundo de los toros pero sí que es cierto que mi abuela le gustaban mucho". También afirma que cuando iba a Antequera, el pueblo de su familia, iba a ver a los animales. "Poco a poco empecé a verlos por mi cuenta, por internet, y me aficioné".

Alba apunta que se enganchó tanto a los toros que "quería sentir esa sensación y la primera vez que me puse delante del animal fue como: vale, esto es lo que quiero hacer yo en mi vida". Le costó ingresar en la escuela taurina porque "cuando lo comenté en casa me dijeron que a ver si lo dejaba pasar y se me olvidaba". Cuando finalmente, entró en la escuela taurina, entrenaba un día a la semana pero poco a poco y con mucha dedicación, Alba ya entrena todos los días.

Alba expone que su pasión no ha supuesto un problema social, solamente algún que otro comentario por eso "antes no lo decía y me evitaba problemas pero ahora que lo digo, algún comentario puedo encontrar por las redes sociales". Otro aspecto que no ha sido un problema para ella es el de ser una mujer en un mundo que tiene a ser más masculino. Ella misma explica que "siempre me han tratado como uno más, he tenido las mismas oportunidades" además, "el toro no sabe si eres hombre o mujer".

En abril, alba debutó en Castellón y apunta que fue extraordinario. "Soñaba con ese día y llevaba muchos meses de preparación". El sacrificio valió la pena porque disfrutó mucho a pesar de que le tocase un toro con poca fuerza. Por otro lado, apunta que le gustaría poder hacer lo que le gusta en Cataluña y que "es triste que en mi tierra no pueda torear". No obstante, es consciente de la situación y "como no veo probable que vuelvan los toros a Cataluña, aprendo a vivir con ello".

Por lo que hace a su futuro, tiene muy claro que quiere dedicarse a las corridas y cree que "si te propones alguna cosa y lo tienes tan presente, acaba pasando" aunque es concsciente de que se trata de un mundo complicado y no es tan sencillo como cualquier otro trabajo.