Et poses aigua oxigenada, iode o alcohol a les ferides? Els experts diuen que és un error

De tant en tant ens trobem amb informacions que contradiuen costums que sempre hem fet i que resulta que eren errors que ens feien més mal que bé. Doncs aquest és un dels casos.

Quan de petits ens fèiem ferides, talls o rascades, els adults ens posaven aigua oxigenada, mercromina o iode. Els més valents fins i tot es posaven alcohol, perquè deien que "allò que pica, cura". Doncs bé, sembla que la tradició estava equivocada: no ens hem de posar cap d'aquests productes, segons els experts.

El primer que hem de fer

Francisco Cegri és doctor en infermeria familiar i comunitària i màster en tractament de ferides cròniques. Davant d'una ferida oberta, el primer que hem de fer és aplicar-hi el sentit comú i rentar-la bé amb aigua i sabó, especialment en els casos de rascades, en què hi pot haver presència d'elements de brutícia, com pols, sorra o altres partícules.

En segon lloc, s'ha d'eixugar amb alguna cosa que tinguem neta i seca, com ara gases estèrils o una tovallola. "Després sí que és important la desinfecció, perquè sempre hi ha gèrmens o microorganismes al voltant, o fins i tot a l'objecte que ha causat la ferida i pot ocasionar una infecció", explica Cegri. La desinfecció s'ha de fer amb un antisèptic, alguna cosa que elimini els virus i bacteris per evitar que proliferin.

Ni alcohol, ni aigua oxigenada ni iode

Malgrat el que hàgim après de petits, els productes que hem fet servir tota la vida per desinfectar ferides no són gens recomanables.

Alcohol

L'alcohol sanitari, el de 70 graus, és molt irritant. "I per això pica, perquè està fent una lesió sobre els teixits. Si ja es fa malbé aquest teixit per la mateixa ferida, el que estarem fent és agreujar la lesió. Estem evitant que aquests teixits sans puguin créixer, regenerar-se i tancar la ferida, perquè el que fem és com una cremada a sobre", afegeix l'infermer.

Aigua oxigenada

Les bombolletes que fa l'aigua oxigenda és una reacció química amb la sang. "Això, l'únic que fa és una corrosió. És el mateix efecte que l'alcohol: es carrega el teixit que repara la ferida", explica Francisco Cegri.

Povidona iodada (Betadine)

L'expert tampoc recomana fer servir povidona iodada, més coneguda pels noms comercials de Betadine o Topionic. Per començar, s'ha observat que hi ha moltes persones al·lèrgiques al iode. A més, no es pot aplicar a infants menors de dos anys, a embarassades, a dones en fase de lactància ni a persones amb problemes de tiroides, perquè el iode pot passar a la sang i pot ser tòxic.

"A més, fins i tot en persones sanes, s'ha comprovat que el seu efecte és més lent", afirma. "I una altra cosa, la més important: la povidona iodada funciona per desinfectar pell intacta, però s'inactiva en contacte amb el teixit de la ferida oberta i es perd el seu efecte". I, a més, emmascara la ferida perquè la tenyeix.

Què hem de fer servir, doncs?

L'expert indica que el que cal fer servir per desinfectar ferides és la clorhexidina. "S'ha comprovat que la clorhexidina no malmet el teixit que volem reparar, té una acció molt ràpida (actua en 15 segons) i es tolera molt bé: no cou, ni irrita, i forma una pel·lícula protectora per evitar l'entrada de nous gèrmens", assenyala.

Hi ha molts productes amb clorhexidina, però probablement el més conegut és la popular Cristalmina. Aquest ingredient també es fa servir en colutoris, sabons, tovalloletes i altres productes de neteja i desinfecció.

La ferida s'ha de deixar a l'aire perquè s'hi faci una bona crosta?

Tampoc. Aquesta és una altra errada, segons Cegri. "Deixant la ferida a l'aire, l'únic que provoquem és la crosta perquè s'asseca el líquid exudat de les ferides. I fer una crosta no és cicatritzar una ferida, perquè per sota encara tenim la pell sense fer", avisa. Després de rentar, eixugar i desinfectar una ferida, s'ha de tapar.

Amb què s'ha de tapar una ferida? Va bé una gasa seca?

L'ideal, segons explica, és aplicar-hi apòsits impregnats que es venen a les farmàcies, per poder fer una cura d'ambient humit. "No s'ha de tapar amb gasa, perquè la gasa s'asseca sobre la ferida, s'hi queda enganxada, fa mal quan la treus i la pots reobrir. En canvi, els apòsits mantenen la zona amb el grau d'humitat idoni, evitant l'excés d'exudat i facilitant el creixement de les cèl·lules que tancaran la ferida". Cegri afegeix, a més, que aquests apòsits estan subvencionats per Sanitat i es poden comprar amb la reducció de la recepta mèdica.

