Manca de personal a les residències de gent gran per atendre amb dignitat

Les residències de gent gran van patir situacions molt complicades durant la pandèmia i es van haver de canviar molts protocols. La pandèmia va servir per constatar que moltes d'aquestes residències estaven sota mínims. Ara que ha passat la pandèmia, la situació hauria d'haver millorat, perquè s'han pres mesures, però la realitat diu just el contrari. Per cada 450 avis a les residències sanitàries hi ha només 1 metge, Yolanda Bernal





Es el que denuncïen desde el Sindicat Metges de Catalunya i que demostra que el problema que hi havia amb les plantilles, encara continua. Diuen que em sortit pitjor de la pandèmia. No hi ha personal suficient per cobrir el servei però tampoc per atendre els perfils, cada vegada més complexos, que arriben a les residències. Ens ho explica el David Arribas, que és vice-secretari general de Metges de Catalunya.

Segons un informe de Metges de Catalunya, l'esperança de vida a les residències ha empitjorat en la última dècada. Això passa perquè moltes persones no van a la residència fins que no tenen un grau de dependència molt elevat. Hi arriben amb una situació clínica complicada i el sistema no és capaç d'absorvir aquesta assistència.

La solució, evidentment, passa per més inversió econòmica i humana, perquè els usuaris de les residències puguin viure amb qualitat i dignitat. Uns usuaris, i les seves famílies, que s'ho han passat molt malament durant la pandèmia.

Hem parlat amb l'Esther Hita, que justament és familiar d'una persona que està en una residència. Ens ha explicat la duresa amb què van viure els primers mesos de la pandèmia.

L'Ester, com escoltàvem abans amb el vice-secretari de Metges de Catalunya, també creu que la pandèmia ha servit per treure a la llum la situació lamentable en la que es troben molts centres.

Hem de recordar que la Generlaitat ha hagut de tancar 10 residències geriàtriques entre el 2020 i el 2022, durant la pandèmia, per infraccions molt greus. I no oblidem tampoc que 9mil avis van morir en diferents centre de Catlaunya.