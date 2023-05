Augmenta el nombre de joves que es fa retocs estètics

La medicina estètica està experimentant un boom, especialment entre els més joves. Això també està fent que proliferin clíniques pirates i personal no col.legiat. L'edat d'accés a la medicina estètica ha baixat molt. Si fa uns anys aquest accés es tenia als 35 anys, ara mateix aquesta edat ha baixat fins als 20 anys. Molta població jove es fa operacions d'estètica. Joves que no tenen una gran capacitat econòmica i que es poden sentir temptats a aprofitar ofertes que, sovint, són fraudulentes. Segons la Societat Espanyola de Medicina Estètica, un 15% de pacients que han atès aquest any són per efectes adversos que han patit a centres no autoritzats. Abel Sánchez és un jove que es va sotmetre a una operació de rinoplàstia. Tenia problemes per respirar, i a més d'arreglar aquests problemes també va voler fer-se un retoc estètic. La seva operació ha anat molt bé: “Es una operación con anestesia general, y siempre hay riesgo. Pero todo salió bien, estuve una semana guardando reposo en casa, de baja laboral y sin poder moverme, pero ya estoy recuperado”. El Vice president de la Societat Espanyola de Medicina Estètica, el senyor Sergio Fernández ens ha dit que sempre, en qualsevol tractament d'estètica, sigui el que sigui, ha d'estar validat i autoritzat per un metge oficial: “No podemos olvidar que los tratamientos de medicina estética han de ser autorizados por médicos. A veces se confunden términos como salón de belleza. Pero cuando uno está en una clínica de medicina estética, en esa clínica ha de haber un médico, con un número de colegiado, y el paciente tiene el derecho de saber qué médico le trata, y conocer su número de colegiado. Y el paciente ha de comprobar que le está tratando un médico colegiado”. Molt important anar sempre a centres autoritzats.