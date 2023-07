Mamás en Acción acompanya menors que es troben sols a l'hospital

Des de fa més de deu anys, els 3.000 voluntaris que coordina l'ONG 'Mamàs en Acción' acompanya i cuida a centenars de nens que es troben ingressats en un hospital sense companyia de les seves famílies. Es tracta de menors tutelats, nens que han estat víctimes de maltractaments i estan immersos en processos judicials o fills de famílies en situacions difícils que es veuen obligats a deixar-los sols durant la seva hospitalització.

La Neus és voluntària de Mamás en Acción i avui ha estat entrevistada a COPE Catalunya i Andorra. La seva vida va canviar el dia que va topar amb l'ONG a les xarxes i va començar a ser conscient d'una realitat que desconeixia.



L'ONG Mamás en Acción, que va néixer a València, ja opera a nombrosos hospitals del país i, des de fa poc, també a Catalunya. Aquí Catalunya ofereix els seus serveis a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona i a l'Hospital Germans i Trias de Badalona, però asseguren la seva intenció d'expandir-se a més centres. És per això que necessiten més voluntaris que vulguin acompanyar a aquests nens.



Va néixer després que la seva fundadora, Majo Gimeno, conegués el cas d'un nen que es trobava hospitalitzat en un hospital de València després de la mort dels seus pares. Ella es va oferir com a voluntària per a acompanyar-lo, però l'hospital no va poder acceptar la seva oferta pel fet que no estava afiliada a cap organització. Va ser així com va néixer 'Mamàs en Acción'.



Fins ara han prestat 23.000 hores d'acompanyament, atenent més de 600 nens i nenes de 24 hospitals a tota Espanya, des de nounats a joves de disset anys. La Neus explica que per a ser voluntari de l'organització no és imprescindible comptar amb una formació específica, només ser capaç de donar afecte. Sí que reben una formació prèvia per part de l'organització, "però només està pensada perquè els voluntaris aprenguin a gestionar emocionalment el que veuran".



Al seu web tenen un apartat per inscriure's i només cal omplir un petit formulari. Des de l'organització han explicat que en equip de pediatres de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe, de València, va demostrar que l'acompanyament que fan els voluntaris ajuda al fet que els nens es recuperin millor i a què les víctimes de maltractament no desenvolupin patrons violents, adherits a l'agressió rebuda.

També faciliten el treball del personal mèdic i sanitari, perquè aconsegueixen reduir el temps i els recursos emprats per a tractar als nens que estan sols.