Una paracaidista de noventa años: "llevo 936 saltos"

Hoy queremos explicar la historia de Montse Mechó: Montse es deportista de élite a sus 90 años y hace, nada más y nada menos que paracaidismo.

Sí, y no solo eso, empezó clases de ballet a los siete años y a los noventa también ha ganado su último campeonato de natación. Es toda una deportista y ella misma nos explicaba que la música le ha servido para ejercitar la mente y la natación para el cuerpo “Recibir clases de ballet fue una de las partes más importantes para estar activa” explica Mechó

Una pasión por el deporte que compartía con su hijo Eduard antes de morir a los 26 años practicando pesca submarina. Pero que siguió uniéndolos incluso después del accidente primero, con la natación y después con el paracaidismo. Mechó recuerda “Fíjate que en año 1951 se buscaban saltadores para representar a España y dijeron... ve tú Montse”

Montse mechó saltando









Sin embargo, de un tiempo hacia aquí, Montse ya no ha podido realizar más saltos por dos razones concretas. El último lo hizo con 88 años, pero todos los que ha hecho, sin duda, se le quedan por el recuerdo: “936 saltos y no he saltado más porque he de cuidar a mi hermana” razona Montse.

Y es que ella misma nos decía que tiene todos los saltos guardados en un libro: ha viajado por el mundo saltando en paracaídas, desde los Estados Unidos hasta Finlandia. El que sí sabe es que ha vivido la experiencia y la vida al máximo: para ella, la actitud es lo más importante y anima a todo el mundo a seguir: “Es constancia, es hacer deporte cada día, en verano e invierno, para estar en forma"

Así pues, una vida dedicada al deporte, pero, conocida, sobre todo, por aquellos que la rodean gracias a la sonrisa de oreja a oreja que se le dibuja cuando lo practica.