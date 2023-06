El sector pirotècnic preveu un augment de les vendes

Demà a la nit el celebra la tradicional revetlla de Sant Joan i el sector pirotècnic preveu unes bones xifres de vendes per aquest 2023. Parlem amb el president de fabricants de pirotècnia de Catalunya, Josep Maria Vilardell.



- La previsió és optimista?

És molt optimista perquè ja hem començat a obrir botigues des de principis de juny i parlant amb tots els del sector podríem pujar més d'un 10% en vendes respecte a l'any passat.



- Si fem les comparacions abans de la pandèmia, el nivell de vendes seria igual o superior?



Aquest any segur que serà superior. El nostre referent és el 2019, però hem de recordar que l'any 2020, el 18 de juny es va aixecar el confinament i va ser la primera festa que es podia celebrar després d'estar confinats a casa i aquell any per Sant Joan va ser bo tot i que durant l'any va ser dolent, però aquella setmana va ser molt bona. Com a sector en general i com a vendes durant tot l'any, aquest any serà la primera vegada que superarem l'any 2019.



- Hi ha algun motiu social per aquest increment?



En el primer semestre de l'any hi ha botigues que estan obertes i les vendes han baixat s'ha notat la inflació i que la gent no té diners, però, en canvi, quan arriba una festivitat que es celebra un sol dia es nota l'adrenalina i les ganes de la gent.