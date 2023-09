Què pot fer una comunitat de veïns davant els pisos turístics?

Actualment, hi ha molta polèmica respecte als pisos turístics, evidentment el turisme és molt important pel PIB de ciutats com Barcelona, però molts cruen que s'han de posar certes limitacions. Parlarem amb el responsable del departament de comunitats de propietaris de la cambra de propietat urbana de Barcelona, José Poveda.



- Què pot passar si una comunitat de propietaris no vol un pis turístic al seu bloc?



Quan es troben en aquesta situació la primera pregunta què s'ha de fer la comunitat de propietaris és si aquest pis turístic o d'ús turístic és legal o no, és a dir, si tenen la pertinent llicència administrativa que li permet dur a terme aquesta activitat econòmica, si estem en el supòsit què és una activitat amb permisos, en un principi la comunitat de propietaris no pot fer res sempre que no provoquin molèsties subjectives a la comunitat.



- En aquest punt la comunitat podria actuar com amb qualsevol veí que provoqués problemes?



Clar, podríem activar el Codi Civil català que ens dona les eines per a quan et trobes amb un propietari que provoca molèsties subjectives dintre de la comunitat de propietaris.



- Si hi ha problemes podrien retirar aquest propietari la llicència?



Ho comunicaria sempre a l'ajuntament perquè tingués clar que aquest pis turístic està provocant molèsties, però realment és molt difícil que l'Ajuntament posi qualsevol mena de sanció o retirada de la llicència pel simple fet de provocar molèsties.