En el programa d'avui volem donar a conèixer la història d'Aurora, una treballadora que està de baixa per patir abús sexual i laboral.



- Explica'ns la teva història. Quan va començar aquest infern?



Va començar fa uns anys, però per por a perdre la meva feina ho vaig anar deixant fins al punt que em comença a afectar físicament, ja que em compliquen les meves tasques i em fan la vida impossible. Va ser en aquest moment quan faig el pas i denuncio.



- Feia molts anys que treballaves en aquesta empresa?



Sí, en portava molts. Es tracta d'una empresa gran què es dedica el reciclatge.



- Quan ho comences a detectar?



Primer va ser l'abús sexual amb comentaris verbals que no venien al cas i com no vaig seguir el joc, començo a notar que em fan la vida impossible.



- Quant de temps passa d'ençà que comença aquest abús fins que ja no pots més?



No vaig parlar amb ell, es tractava d'un superior i tenia poder com per acomiadar-te per qualsevol altre motiu.



- Li vas comentar a un company o companya?



No, ho vaig anar callant fins que estic com estic amb una greu ansietat que m'estan donant molts problemes perquè no em deixa dormir a les nits.



- I al teu entorn familiar?



Sí, a la meva parella i el consell que em va donar per la meva salut física i menta, va ser canviar de feina.