Com és l'experiència d'una família d'acollida i quines passes s'han de seguir per ser-ho? Parlem un pare d'acollida, AlfonsoDacasa.



- La nena que tens és d'acollida simple, que vol dir?



L'acollida simple forma part d'un dels tres tipus principals d'acollida. Primer de tot està l'acollida d'urgència que és una primera acollida que es fa durant uns petits mesos i mentrestant es decideix on anirà l'Infant. Després estarien les acollides simples també es podria dir que és una acollida temporal on es preveu que en dos anys o menys pugui haver-hi un retorn amb la seva família biològica i per últim és l'acollida permanent on es preveu que no hi haurà un retorn de la família biològica.



- Per què vau prendre aquesta decisió?



Durant la pandèmia vam decidir fer un petit canvi a la nostra família i vam fer el pas. Suposo que al ser durant la covid va anar tot més de pressa de l'habitual, m'imagino que hi hauria cúmul de nens. Per poder acollir has de fer un curs i després una validació ràpida. La nena va arribar a casa nostra el desembre del 2020 i fins avui dia.