Els DJ ja són oficialment artistes

S'ha arribat a un conveni històric en el sector dels productors musicals, a partir d'ara els dj. seran reconeguts com a artistes. Parlem amb Dj. Toni Peret.



- Com veus aquest canvi?

Deien que érem artistes, però a efectes pràctics no ho érem. Això ha ofert una evolució, recordo que quan pujaves a un escenari en els anys vuitanta era estrany que un "punxadiscos" estigués allà, la gent et mirava i llavors havies d'agafar un micròfon i havies de deixar clar al públic quin era el teu paper. Amb el pas del temps tot això s'ha anat entenent i també evolucionant, però fins que no es va crear l'associació de dj. i productors no es va accelerar aquesta consolidació.



- Ets un dels primers que va despuntar l'art de DJ a l'hora de crear música?



Exacte, això ho vam poder plasmar en discos, però a l'hora de fer el directe la gent no entenia el nostre paper i ara està molt clar. És cert que també es deia que un dj. fa l'espectacle a partir de la música d'altres artistes, perquè el dj. és veritat que posa música dels altres, però en l'actualitat els DJ tenen les seves pròpies creacions pel que fa a les remescles i mashups, però no has tracta de només posar música sinó de fer-ho en el moment adequat i per aquell moment en concret.



- Com va començar la teva carrera com a dj.?



Sempre m'he deixat emportar una mica pel corrent. Vaig començar a la ràdio, volia ser tècnic i ho vaig aconseguir a ràdio Miramar. Com m'agradava molt la música dance i recordo que a poca gent li agradava en aquell moment, la vaig defensar i això em va portar presentar un programa de música específicament dance i a poc a poc vaig anar passant de la cabina de la ràdio a la cabina de les discoteques.