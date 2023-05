Com es podrà aplicar la IA a l'educació? Pros i contres

El món digital va canviar la nostra manera de viure, pensar, comunicar, etcètera... i ara arriba una nova revolució, la intel·ligència artificial. Avui volem saber com està afectant el sector de l'educació. Parlem ambHéctor Gardó, director d'Equitat Digital de la Fundació Bofill.



- Com pot utilitzar l'educació la intel·ligència artificial?



Primer de tot cal reconèixer que és una revolució i com tota revolució genera preocupació, ja que canvia les regles del joc com va fer en el seu moment l'internet. Ja sabem que La intel·ligència artificial té el seu rol a l'educació, el dubte és com serà. En els pròxims mesos o anys, és a dir, a curt termini ens haurem de preguntar quina serà la configuració d'aquesta tecnologia en el nostre sistema educatiu. Ja estan sortint moltes veus i de fet des de la fundació estem promovent aquest debat sobre com la intel·ligència artificial ens ajudarà a aprendre millor i donarà suport als docents.









- Quan va sortir internet el debat va ser bastant semblant, sobretot com afectaria internet al sector de l'educació.



Exacte, també va succeir una cosa semblant quan hi havia les primeres televisions en els centres educatius.es va qüestionar molt. Els debats sempre s'han generat amb la nova tecnologia, però amb el pas del temps tot es va situant en el seu lloc. És veritat i és innegable que la tecnologia cada vegada és més potent i ens exposem a riscos.



- Com es pot aplicar de forma pràctica?



Des de la fundació recomanem eines concretes. Tenim una fase prèvia què és la part de curiositat i experimentació i volem involucrar tant a les famílies, com als docents a través d'unes directrius i unes eines, volem un bon desenvolupament.