Augmenten les agressions sexuals entre menors

Els Mossos d'Esquadra identifiquen 20 menors implicats en 8 violacions en grup a Badalona en un any. Almenys quatre casos, es van produir en establiments d'oci i tres al centre comercial Màgic.Tretze dels agressors eren menors decatorze anys i són inimputables. Parlem amb la psicòloga experta en menors, Alba Alfageme.

- Es tracta d'una situació molt greu.



Ara estem prenent consciència com a societat d'un problema estructural perquè malauradament aquestes situacions ja existien des de fa temps com són les violacions grupals per part de menors i ara ho estem posant tot sobre la taula. És molt important que siguem conscients que a molts països europeus han augmentat les penes i les edats dels menors, però això no ha funcionat. Una de les poques coses bones és que són molt joves i es poden reconduir. Hi ha moltes variables que tenen una base social que estem identificant i, per tant, podem fer prevenció perquè no torni a succeir.



- És a causa del sistema educatiu o són diferents factors?



Aquest fenomen és molt complex perquè és per diferents factors. La major part d'estudis que analitzen els perfils d'aquests agressors poden ser per diferents variables, la primera i és l'arrel del problema, és aquesta falta d'educació afectiva-sexual, els nostres fills i filles tenen potser alguna classe de sexualitat els 14-15 anys que en aquesta edat ja anem tard perquè això s'hauria de treballar des d'infantil per entendre què és la pornografia o la violència sexual. I altres estudis que posen una altra variable sobre la taula i és que en el 30% dels casos aquests menors què agredeixen provenen d'entorns on hi ha una disfuncionalitat emocional on han patit situacions de violència o no s'han sentit estimats.