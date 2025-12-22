Willy Hernangómez: "Estoy muy a gusto con el proyecto de Xavi Pascual"

Willy Hernangómez es otro desde la llegada de Xavi Pascual hace un mes. El rendimiento del pívot madrileño ha ganado enteros. Juega más minutos y aporta más en todas las facetas del juego de lo que hacía en la etapa de Joan Peñarroya con quién en ocasiones apenas jugaba algunos pocos minutos.

En declaraciones a Esports Cope tras la victoria contra el Joventut, el mayor de la saga Hernangómez ha dejó claro que la apuesta que Xavi Pascual ha hecho por él ha sido clave a la hora de mejorar su rendimiento: "La confianza que me está dando Xavi Pascual y su cuerpo técnico es importante, intentando aprender cosas nuevas y estoy asimilando conceptos como una esponja. El cuerpo técnico intentan enseñarme y hacerme mejor jugador, me dice que use esa confianza y me apretan cuando toca, por todo eso estoy feliz, me encuentro cada vez mejor pero quiero seguir trabajando, me queda mucho por mejorar y quiero ayudar más al equipo", ha dicho.

Xavi Pascual le ha cambiado la cara al equipo de arriba abajo. Ha dirigido al Barça en 10 partido entre Euroliga y liga ACB, con un excepcional bagaje de 10 victorias y una derrota. Debutó perdiendo en la pista de Efes Estambul 74-73 en un final polémico. A partir de ahí sumó cinco triunfos consecutivos. En la liga ACB, se hizo cargo en la victoria en Gran Canaria y desde entonces ha sumado tres victorias más. Un bagaje que le ha situado colíder de la competición continental empatado con Hapoel Tel Aviv y quinto en la ACB. Toda una demostración del acierto de la directiva azulgrana en el cambio de Pascual en sustitución de Peñarroya: "Xavi está aportando su forma de ver el baloncesto, está encajando muy bien con nosotros, estamos compitiendo muy bien en cada partido y en los entrenamientos, estamos entendiendo los conceptos, el vestuario está muy unido, estamos dándolo todo, y algo muy importante es que estamos disfrutando en ambos lados de la pista, tanto en defensa como en ataque, nos ayudamos, nos comunicamos, nos tiramos al suelo a por los balones, antes no lo hacíamos. Todo el staff está haciendo un trabajo enorme.", ha dicho.

Hernangómez acaba contrato a final de esta temporada, hasta hace unos meses estaba cantado que no iba a seguir por su rendimiento y su alta ficha, sin embargo con la llegada de Xavi Pascual, el pívot ve un futuro más despejado y podría sellar su continuidad siempre que la oferta de renovación sea satisfactoria, aunque probablemente sea a la baja: "A corto plazo mi objetivo es dar el 100% en cada partido, estoy feliz, todavía tengo mucho que aportar y mejorar, estoy muy a gusto, hay que ver la propuesta que me hace el club pero yo estoy muy a gusto con el proyecto de Xavi y estoy feliz aquí en Barcelona", ha dicho el pívot madrileño.

