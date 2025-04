A semis sufriendo

No se puede analizar el partido del Iduna Park sin tener en cuenta el 4-0 de la ida. Por mucho que se repita en la previa que había que jugar como si fuera una eliminatoria a partido único, como si el choque de Montjuic no hubiera existido, eso es imposible. En el subconsciente de los futbolistas está la ventaja que llevas. Y eso te hace saltar al campo más contemplativo, a tratar de que transcurran los minutos sin que pase gran cosa. Pero pasaron cosas. Pasó que en diez minutos ya te habían generado cuatro ocasiones. Pasó que Guirassy enchufó los tres que había fallado en la ida. Y pasó que con el 3-1 en el marcador y con quince minutos todavía por delante aparecieron los fantasmas de Liverpool, Roma y Lisboa.

Si había un día en el que se podía perder, dentro de los márgenes, era ayer. Es dulce la primera derrota del equipo en 2025, la primera con Szczesny bajo palos. En pleno debate sobre el relevo por Ter Stegen el polaco provocó el penalti del primer gol en una salida precipitada. Tampoco fue el día de Araujo, ni el de Yamal, ni el de Raphinha, Fermín sigue reñido con el gol… Pero el objetivo está cumplido y el Barça vuelve a estar en unas semifinales de Champions seis años después. Flick pudo preservar a Iñigo Martínez de una posible tarjeta que le hubiera impedido disputar la semifinal ida, pudo reservar a Pedri, dar descanso a Yamal en el tramo final y minutos a Dani Olmo, futbolista que puede ser capital en el tramo final de temporada. Además, detalle nada menor, ingresa quince millones por plantarse en semis que no estaban en el presupuesto. Así que bien está lo que bien acaba y si además sirve de aviso pues mejor. Eso sí, lo de los pantalones blancos mejor lo vamos aparcando.

Sufrió el Barça y sufrió más de lo previsto el PSG. Pareció definitivamente ventilada la eliminatoria con el 0-2 per el Aston Villa le dio la vuelta al marcador y dispuso de media hora larga para llevar el cruce a la prórroga. La Champions no regala nada y, por si no lo sabían, ayer lo aprendieron los jóvenes futbolistas de Luis Enrique y de Flick que ya esperan rival. Veremos si el Real Madrid es capaz de sacarse de la chistera otra noche mágica y si al Bayern le da para imponerse ante un Inter al que muchos señalan como el tapado de la competición.