París Mon Amour

El París Basketball es un club imberbe, con solo 7 años de vida. Fue fundado el 12 de julio de 2018 por David Khan y Eric Schwartz. Khan, actual presidente del conjunto parisino y ex general manager de los Minnesota Timberwolves, se marcó como objetivo que París – una de las grandes capitales europeas – tuviese un equipo de baloncesto relevante y de primer nivel.

El equipo nace de la fusión de 3 clubes parisinos: el Domrémy Basket 13, el Ménilmontant Paris Sports y el Sportif du Ministère des Finance. La sociedad resultante, París Basketball Investments, compró la plaza en la segunda división francesa del Hyeres-Toulon.

En tres años, de 2018 a 2021, el París Basket nace y asciende a la máxima categoría del baloncesto francés. Lo hace con Juhann Begarin en la plantilla, un joven escolta que fue drafteado por los Boston Celtics en la segunda ronda del Draft de 2021.

Posteriormente llegaron al equipo los ex NBA Kyle O’Quinn y Axel Toupane; además se apostó por Will Weaver como entrenador (ex entrenador asistente de franquicias como los 76ers, los Nets o los Rockets) y por Tuomas Lisalo, actual técnico de los Memphis Grizzlies.

¡Y París empezó a cosechar éxitos! El 2024 conquistó la Eurocup, el billete para disputar la Euroliga. El 4 de octubre de 2024 el París Basket debuta en la máxima competición continental frente al Estrella Roja (77-80). Es más, en 5 de las 34 jornadas ha sido líder de la competición; ha ganado al Olympiacos, al Panathinaikos y al Mónaco, entre otros equipos.

00:00 Volumen Comparte en: Copiar enlace Descargar El conjunto francés jugará el playoff de la Euroliga El

El París Basket es una gran noticia para el baloncesto europeo: colma las expectativas de la Euroliga de tener un equipo fuerte en mercado importante como es Francia, París. Además, añade más competencia a los equipos españoles, turcos y griegos, entre otros.