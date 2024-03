La reflexión de Jordi Roura y el ejemplo de La Masía: "El fútbol base puede estar tranquilo"

La irrupción de los canteranos, la mejor noticia para el Barça. El exentrenador asistente de Tito Vilanova en conjunto azulgrana de la temporada 2012/2013, Jordi Roura, aseguró que es "una satisfacción enorme" ver la evolución de los chavales.

"Nuestra tarea pasa desapercibida. La Masía es la mejor escuela formativa. Al final cuando ves que hay 4-5 jugadores que son importantes en el primer equipo para nosotros indica que el trabajo ha sido bueno. Es el objetivo que tiene La Masía", apuntó Jordi Roura, en Esports COPE.





"No podemos olvidar que las circunstancias son las que son y todo se ha precipitado. El objetivo final es que hayan llegado al primer equipo. Le da sentido a nuestro trabajo. El fútbol base azulgrana puede estar tranquilo", añadió.

Director del fútbol base del Barça entre 2014 y 2021, Roura cree, en este sentido, que se está "normalizando una situación que no es habitual".

"Al final es un rendimiento. Si no tuvieran nivel Xavi no los pondría. Llegará un día que no estará afortunado (Cubarsí). Después hay que protegerlos y ayudar a crecer".





Jordi Roura, durante la rueda de prensa (Reuters)





El precedente de Pedri

El Barça se opone a que Cubarsí y Lamine Yamal jueguen la Eurocopa y los Juegos Olímpicos. Los dos jugadores han sido convocados por la selección española. Esta situación ya se vivió con Pedri.

"Es difícil decir que no, pero para esto está el club. Todavía se están formando. Hay que ir con mucho cuidado. Todo el mundo quiere ganar, pero hay que hablarlo con los profesionales", subrayó.

"Tienen que descansar. Al final puede pasar factura. Es muy complicado porque el descanso es una parte muy importante del entrenamiento. Pueden empezar la próxima temporada con un déficit", agregó.