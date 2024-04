La contundente respuesta de Sergi Albert, tras la polémica en el Clásico: "Es peligroso"

Sergi Albert, árbitro en Primera División a finales de la década de los 90, se pronunció, en Esports COPE, sobre las polémicas arbitrales del Clásico.

Sobre el penalti de Pau Cubarsí a Lucas Vázquez que significó el gol del empate a uno del Real Madrid, Sergi Albert no hubiera pitado la pena máxima porque "recorta hacia la izquierda y es la pierna derecha la que busca el contacto de Cubarsí". "Lucas Vázquez consiguió lo que quería".





El colegiado Soto Grado no dio gol en el remate de Lamine Yamal que sacó Andriy Lunin al no tener "ninguna evidencia" de que el balón entrase.

"El tema del VAR es peligroso. No me parece correcto, pero bueno", criticó el ex árbitro. "Tengo la sensación de que entra del todo. Por el momento del disparo y donde saca el balón. No hay una imagen que termine con las dudas".

En este sentido, la jugada entre Camavinga y Lamine Yamal "en ningún momento veo penalti". "La gente no puede desaparecer del mapa. Si impactas no pasa nada. Sería como el de Lucas Vázquez".





Los arbitrajes de Soto Grado

El ex colegiado catalán no quedó satisfecho con la actuación arbitral en el Santiago Bernabéu. "No me gusta como pita Soto Grado. Hay otros árbitros que merecen más ser internacional".

