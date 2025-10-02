Demasiado PSG

Hay veces en que los detalles pueden decidir un partido. También es verdad que el fútbol es de los pocos deportes en que que el rival te puede ganar con menos posesión, tirando menos o siendo peor que tú. Pero lo normal es que el que juega mejor gane, y eso es lo que pasó en Montjuic. El Barça dominó al campeón de Europa durante una primera media hora esplendorosa, llena de vigor y determinación. Lamine Yamal de nuevo utilizó las redes para advertir que había vuelto y que la misión también. Nada más salir ya nos regaló una maniobra de las suyas para dejar atrás en modo ruleta a tres adversarios, metió un par de pases de exterior marca de la casa e inició la jugada del primer gol, una jugada de tiralíneas que culminó Ferran. Pero lejos de arrugarse siguió a lo suyo el PSG y poco a poco fue imponiendo su poderío. Ya lo hizo hasta el final.

Luis Enrique ha construido un gran equipo. Hay que recordar que se presentó sin su tridente ofensivo titular, pero los jóvenes Mayulu y Mbaye dieron el nivel. No brillaron especialmente Vitinha y Fabián. Los que sí lo hicieron fueron una vez más los laterales. Nuno Mendes fue un martillo en la primera parte. De una ruptura suya por el centro nace el gol del empate. Y con el Barça ya cansado de tanto correr tras el balón emergió la figura de Hakimi que corrió la banda una y otra vez para acabar poniendo el pase del gol de la victoria a Gonçalo Ramos. No le damos la importancia que tienen a los laterales y son fundamentales para el fútbol moderno.

La intención de Flick era buena. Apostó por Eric García y Cubarsí como pareja de centrales para tener una salida limpia del balón y por Ferran arriba para correr al espacio. El problema es que la presión asfixiante y sin tregua del PSG dificultó esa salida y quedó cortada, sobre todo en la segunda parte, la alimentación a la zona alta. Pedri acabó fundido y Yamal aislado. Quien tuviera más el balón se llevaría el gato al agua se dijo en la previa, y así fue. Si había cierto consenso en situar a los dos equipos como los grandes favoritos a ganar la Champions este año, ayer quedó claro que en todo caso gran favorito hay uno y que el otro tendrá que mejorar.