Este Barça invita a creer

Barcelona - Publicado el 02 may 2025, 11:04

“Da igual si nos meten uno o dos goles, este año no pueden con nosotros”. Esto es lo que le dijo Lamine Yamal a Araújo antes de disputar la final de Copa. La sentencia del joven crack blaugrana se sustenta en numerosos ejemplos vividos en el segundo tramo de la temporada y cobró más vigencia que nunca tras lo que pasó el pasado miércoles en Montjuïc. El Barça de Flick es un equipo que sabe a lo que juega, que está convencido de lo que hace y que no se vence fácilmente. Estábamos muy acostumbrados a ver protagonizar grades remontadas al Madrid pero no tanto al Barça. Y el lograrlo una y otra vez te acerca a repetirlo de nuevo.

Recordemos un buen puñado de ejemplos de adelante hacia atrás. La final de Copa se le puso muy fea después de que el Madrid se adelantara a pocos minutos del final. No se les suele escapar a los blancos la presa en esa situación. Pero el Barça lo levantó en la prórroga. Hace dos semanas perdía contra el Celta 1-3 y acabó ganando cuando parecía que la liga se le iba a complicar. En las semifinales de Copa tuvo que ir a ganar al Metropolitano y lo hizo, 0-1. En Liga, mismo escenario, perdía 2-0 en el minuto 70 y acabó ganando 2-4. En la ida de las semifinales de Copa, en el Olímpic, Julian Álvarez y Griezmann adelantaron al Atleti en seis minutos. El Barça se marchó al descanso ya por delante en el marcador de aquel partido que acaba 4-4. Y si nos vamos un poco más atrás, recordar la remontada en Lisboa. El Benfica ganaba 4-2 en el minuto 70 y Raphinha a la contra metía el quinto para el Barça en el último suspiro. Todos los ejemplos son ya de este año.

El partido contra el Inter, con errores y aciertos, fue una auténtica maravilla. Los aficionados al fútbol ya esperan que llegue el martes. Me pongo en la piel de un tifosi del Inter y estaría entre excitado por ver de cerca a Lamine Yamal y temeroso de que firme otra exhibición. El Barça necesitará de Yamal, de una buena versión coral y defender mejor si quiere estar el 31 de Mayo en Munich, pero este Barça invita a creer.