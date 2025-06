El Barça fulmina al Jaén y se enfrentará en semifinales a Palma

El Barça no ha tenido problemas para clasificarse para semifinales de la liga después de ganar por un claro 4-0 a Jaén en el tercer y definitivo partido de los 1/4 de final. Los azulgrana se habían mostrado superiores a los andaluces en los partidos anteriores, aunque en el primero el Jaén se llevó el encuentro en el Palau gracias a su efectividad de cara a puerta. Esta vez no hubo lugar a la sorpresa. El Barça salió a por todas pero se topó con un espectacular Espíndola que dio un recital de paradas para evitar que el choque quedara sentenciado en los primeros minutos. En la otra área Didac también se agigantó en varias oportunidades de Jaén que no le perdía la cara al partido. La resistencia andaluza cayó poco antes del descanso con dos goles prácticamente consecutivos de Pito, en una acción clásica de pivote y Matheus de un fuerte diparo.

Sin apenas tiempo para entrar en la segunda parte, el Barça volvió a marcar dos goles consecutivos de Pito y Mendonça que dejaron ko a un Jaén sin capacidad de reacción, aunque el portero Didac puso de su parte para que los jienenses no se metieran en el partido con varias paradas de mérito. El 4-0 permitió al entrenador Tino Pérez darle unos minutos a Sergio Lozano tras varios partidos sin pisar la pista.

El rival en semifinales es Palma Futsal, vigente tricampeón de Europa y que ha eliminado por la vía rápida a Xota Navarra (2-0). El los enfrentamientos en liga, el Barça goleó a los baleares 7-3 en el Palau, mientras que en Mallorca, Palma le devolvió la goleada 5-1. La eliminatoria se juega al mejor de tres partidos con el factor pista favorable a los baleares. El primero el sábado en Mallorca, el segundo el martes en el Palau. En caso de ser necesario un tercero, la eliminatoria se decidiría en pista balear. El Barça tiene que ganar la liga si la temporada que viene quiere jugar la Champions.

4 - Barça: Dídac; Matheus, Antonio, Dyego y Adolfo -cinco inicial-, Feixas (p.s), Nico, Lozano, Pito, Martel, Erick, Touré y Khalid.

0 - Jaén Paraíso Interior: Espíndola; Mati Rosa, Míchel, Sanz y Antoniazzi -cinco inicial- Dudu (p.s), Salla, Zurdo, Bingyoba, Renato, Brandi, Lemine, Atos y Franklin.

Goles: 1-0: Pito (min.18) 2-0: Matheus (min.19) / 3-0: Pito (min.22) 4-0: Erick (min.23)