COPE
Podcasts
Esports COPE
Esports COPE

La imagen del día de Manolo Oliveros: "Yamal y los viajes de los internacionales a Las Rozas"

Manolo Oliveros analiza el conflicto con la Real Federación Española de Fútbol por Lamine Yamal.

Video thumbnail
00:00
Descargar

LA IMAGEN DEL DIA | 12 NOVIEMBRE 2025 | MANOLO OLIVEROS

Manuel Oliveros

Barcelona - Publicado el - Actualizado

1 min lectura1:46 min escucha

Descargar

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

17:00 H | 12 NOV 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking