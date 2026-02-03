COPE
La imagen del día de Manolo Oliveros: "Cuando vuelves a un sitio que no es habitual..."

Manolo Oliveros repasa las últimas visitas del FC Barcelona al Carlos Belmonte con motivo del partido de los cuartos de final de la Copa del Rey.

Manolo Oliveros La imagen del día
00:00
LA IMAGEN DEL DIA | 03 GENER 2026 | MANOLO OLIVEROS

Manuel Oliveros

Barcelona - Publicado el

1 min lectura1:19 min escucha

