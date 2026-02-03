La imagen del día de Manolo Oliveros: "Cuando vuelves a un sitio que no es habitual..."
Manolo Oliveros repasa las últimas visitas del FC Barcelona al Carlos Belmonte con motivo del partido de los cuartos de final de la Copa del Rey.
Manuel Oliveros
Barcelona - Publicado el
1 min lectura1:19 min escucha
