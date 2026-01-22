La imagen del día de Manolo Oliveros: "Fermín respira ADN Barça"
Manolo Oliveros elogia al centrocampista azulgrana, tras alcanzar las dobles figuras con su doblete ante el Slavia de Praga.
Manuel Oliveros
Barcelona - Publicado el
1 min lectura1:42 min escucha
Temas relacionados
"Combatir la desinformación no va solamente de desmentir, va de esperar, de contrastar, de dudar incluso de lo que nos gustaría que fuera cierto"
Pilar G. Muñiz
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h