La imagen del día de Manolo Oliveros: "El Camp Nou de noche"
Manolo Oliveros examina el ambiente previo al gran partido de este martes entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid.
Manuel Oliveros
Barcelona - Publicado el - Actualizado
1 min lectura1:28 min escucha
"El caso es importante porque de cada 10€ que genera la ganadería de España, cuatro proceden del sector porcino"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h