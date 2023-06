El Mirall presenta la trobada de Comunió i Alliberament PuntBCN i ofereix un concert de Catalunya Gospel Choir

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 9 de juny sobre la trobada de Comunió i Alliberament PuntBCN, que es prepara per al cap de setmana del 30 de juny al 2 de juliol, i sobre un concert del grup especial Catalunya Gospel Choir que es fa aquest dissabte 10 de juny a les 17.30h a la parròquia de la Sagrada Família de Terrassa, amb taquilla inversa per finançar el Chicago Experience 2023 (del 20 al 30 de juliol). Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Giorgio Chevallard, membre del moviment fundat per Luigi Giussani i organitzador del PuntBCN, i Anna Roqué, directora de Catalunya Gospel Choir. Anna Roqué ha definit el grup com “un cor obert a cantaires i no cantaires de les corals catalanes muntat expressament per anar a Chicago per tercera vegada i viure-hi l’experiència religiosa dels afroamericans”.





La directora de Catalunya Gospel Choir ha comentat que “el concert serà de 7 peces, amb taquilla inversa i per recaptar uns fons per ajudar les esglésies de Chicago, que no tenen gairebé res”. Roqué ha anunciat que “la trobada és del 20 al 30 de juliol, uns dies que inclouen una jornada internacional, concretament el 27”. En un altre moment, ha destacat que “el gòspel és com màgia, perquè molta gent el canta sense ser creient però els qui hi participen sempre acaben tocats, ja que Déu hi treballa”. Igualment ha recordat que aquest gènere “és la Bona Nova de l’evangeli, amb accents més intimistes i sensibilitats més vivencials, de pregària i de fe”. Entre altres cançons, ha destacat que el concert inclourà “el tema ‘Ell no m’ha fallat mai’ i un Parenostre en swakhili”.





Trobada i exposició dedicada a dues víctimes de Nagasaki





En la segona part del col·loqui, Giorgio Chevallard ha explicat que “PuntBCN és una trobada que vol ser un punt de diàleg en la seva setena edició, inspirada en el Meeting de Rimini, on es troben cada agost centenars de milers de persones per l’amistat entre els pobles”. El membre de Comunió i Alliberament ha lamentat que sovint “els joves es redueixen a les xarxes social i són exemple d’una feblesa que afecta tota la humanitat”. En aquesta línia, ha afegit que “no es tracta de tancar-se en la pròpia zona de confort, sinó d’obrir-se al món, als diferents”. Chevallard ha anunciat que “vindrà una actriu ucraïnesa que donarà un testimoni com un signe concret de l’amistat cívica que cal per construir la pau”. Giorgio Chevallard ha anunciat que “la trobada es farà aquesta vegada a la Universitat la Salle, al carrer Lluçanès 41, on hi haurà inicialment una

pel·lícula, una exposició, diverses sessions i una missa el diumenge 2 de juliol”.





El també delegat d’Ajuda a l’Església Necessitada de Terrassa ha presentat una mostra que hi haurà en el marc del PuntBCN sobre Takashi Pablo Nagai, un japonès que va sobreviure a la bomba de Nagashaki, on la seva dona, Madina Midori, va morir. “Ell va protegir els altres de les radiacions, i va resar a Maximilià Kolbe, per començar després una recerca de les 7 generacions de comunitat cristiana” de la ciutat japonesa, ha comentat referint-se a la conversió de Takashi Nagai. Chevallard ha dit que Nagai “va entendre que el sacrifici de les víctimes de Nagashaki és com el de Crist, amb milers de cristians que van morir”. Finalment ha revelat que “l’exposició oferirà imatges i textos sobre aquest testimoni, basat en la senzillesa de la Bíblia i el Rosari, armes amb les quals va ser signe d’esperança”. En general sobre la trobada PuntBCN, Giorgio Chevallard ha recordat que “l’entrada és lliure”.

Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre la celebració del Corpus Christi, Dia de la Caritat amb el lema "Tu tens molt a veure", amb la col·lecta de Càritas, la Vetlla d'aquest dissabte 10 de juny a les 21.00h a la Basílica de la Sagrada Família i la Missa Solemne diumenge 11 a les 18.00h al Pla de la Seu de la Catedral de Barcelona. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Pan de Vida, un tema interpretat per Margarita Araux i Marco López per ambientar-nos la solemnitat del Cos i la Sang de Crist: https://www.youtube.com/watch?v=uMyd3u9K_0Q.





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquestes notícies: la tesi doctoral 'Aproximació al pensament filosòfic de Joseph Ratzinger' defensada aquest divendres 9 de juny pel diaca Aureli Ortín, el llibre de Joan Guiteras 'La fe humanitza' presentat aquest dijous a Barcelona, la trobada del moviment Vida Creixent a l'arxidiòcesi de Barcelona programada per a aquest dissabte 10 de juny a la parròquia de Sant Ignasi de Loiola, la presentació del llibre del religiós dels Sagrats Cors Fernando Cordero aquest dissabte a les 18.00h a la Llibreria Paulines de Barcelona, el nomenament d'Armand Puig com a nou president de l'Agència de la Santa Seu per a la Valoració i la Promoció de la Qualitat de les Universitats i Facultats Eclesiàstiques i l'ordenació diaconal del seminarista Joshua Enrique Carrillo diumenge 4 de juny a la catedral de Lleida. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).