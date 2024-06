El Mirall presenta un pelegrinatge a Núria i el llibre ‘La vida en parella pot ser una meravella’

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 21 de juny sobre un pelegrinatge de Montserrat a Núria, que es fa del 21 al 29, i sobre un nou llibre titulat ‘La vida en parella pot ser una meravella’, editat per Claret. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de David Aguilà, president de la Lliga Espiritual Mare de Déu de Núria i organitzador del recorregut, i Juanjo Fernández Sola, autor del llibre. El professor ha dit que aquest treball “intenta acostar a tothom els secrets mil·lenaris per trobar una vida feliç en parella, a partir del text de la carta de Sant Pau als cristians de Corint que tantes vegades s’ha sentit en els casaments”. En aquesta línia, ha afegit que ha volgut “recórrer als 13 punts d’aquesta epístola, a partir de la generositat, el servei i la tolerància de l’amor, entre altres punts, incloent-hi reflexions de l’exhortació ‘Amoris Laetitia’ del Papa Francesc”. L’escriptor ha comentat que “al final hi ha com uns exercicis, anomenats ‘deures d’amor’, a partir d’imatges que volen il·lustrar un treball que es pot fer individualment o en parella, tot recorrent al pensament visual o Visual Thinking, amb la idea de reflexionar i aplicar-ho tot a la vida”.





En un altre moment, Juanjo Fernández ha explicat que “els dibuixos generen idees i les idees generen dibuixos”. L’autor ha apuntat que, “com que el text de Sant Pau parla de l’amor, no és gens limitant el que diu l’apòstol, cosa que ha fet que sigui millor no complicar-se la vida i recórrer a imatges de cors, parelles de cors corresponents a joves, grans i de totes les edats”. Ha aclarit que el contingut del llibre “està molt centrat en la parella” i que, “a partir de les nombroses propostes que hi ha a la societat sobre aquest àmbit, hi ha una opció triada davant d’altres”. Fins i tot Fernández Sola ha assegurat que “llegir el llibre fa venir ganes de ser afectuós amb la pròpia parella”.





Recorregut de 9 dies “cap al cel”





A la segona part del col·loqui, David Aguilà ha comentat que aquest pelegrinatge a Núria és “tot un repte, perquè ha resultat complexa l’organització, la intendència, cosa que ha obligat els organitzadors a ser creatius davant algunes dificultats sobretot de pernoctació, en no ser un camí turístic”. En aquest punt, ha revelat que “una guia turística de Sallent va trobar allotjament a la casa natal de Sant Antoni Maria Claret, quan semblava impossible, fet que mostra que nostre Senyor actua i ajuda”. Aguilà ha explicat que “de fet els pelegrinatges són dos: un a peu en 9 etapes i un altre, amb autocar viatjant el 28 de juny i tornant el 29, dia en què s’ajuntaran tots”. El president de la Lliga Espiritual de Núria ha destacat, d’altra banda, que “el

pelegrinatge s’estava fent des de feia més de 20 anys, però s’havia aturat pel Covid”.





David Aguilà ha anunciat que “el pelegrinatge surt de Montserrat i passa per Manresa, Sallent, Puig-reig, la riera de Marlés i el refugi de Puigcercós i finalment es passa per Ripoll i Ribes de Freser fins a arribar a Núria”. Ha revelat, a més, que “des de la Lliga, després que els membres anteriors de la junta treballessin amb molt d’amor, calia fer una nova versió, revitalitzar parròquies i posar la fe per sobre de la dimensió turística del santuari”. Igualment ha reconegut que el seu “somni és fer un Lourdes a la catalana, perquè Núria és un lloc on hi ha hagut miracles, però tot plegat requereix una reconversió, mitjançant pactes amb ajuntaments i altres institucions i construir, en definitiva, un espai on es resi el Rosari, per exemple, al voltant del llac, a banda de canvis arquitectònics”. Ha apuntat, a més, que “les parròquies poden apuntar-se a un dels misteris de la pregària mariana i pelegrinar un cop l’any a Núria”.

Finalment el president de la Lliga Espiritual Mare de Déu de Núria ha elogiat la figura de “Joan Perera, custodi del santuari, que sovint es troba sol però està fent una gran feina”. David Aguilà ha repartit “agraïments al Grup Bona Nova de la Renovació Carismàtica en l’Esperit, a l’Escola d’Animació Bíblica (que ha preparat un ‘Pasapalabra’ espiritual), a la parròquia de Crist Redemptor amb el seu rector Carles Barroso i a diverses empreses”. Aguilà ha conclòs que “el pelegrinatge no és només Núria, sinó tot el recorregut amb les diferents etapes i pobles”.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre la vuitena edició de la Tribuna Joan Carrera, on l'arquebisbe emèrit de Tànger Santiago Agrelo va compartir dimarts 18 de juny a Barcelona la seva preocupació per la crisi migratòria que afecta milers de persones arreu del món. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'No tingueu por', un tema amb què el grup Kairoi ens ambienta aquest diumenge XII durant l'any: https://www.youtube.com/watch?v=v6znxFdssZg





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquestes notícies: la presentació dimecres 19 de juny a Barcelona del llibre d'Antoni Matabosch 'D'on venim; on hem d'anar' (Centre de Pastoral Litúrgica), la convocatòria de la vuitena edició del PuntBCN per als dies 5, 6 i 7 de juliol organitzat per Comunió i Alliberament amb el lema 'Digue'm que vols viure', una trobada via zoom organitzada pel Corrent Social Cristià dilluns 17 de juny sobre les eleccions europees, la presentació aquest divendres a Vic d'un període commemoratiu pels 150 anys del naixement del prevere i músic Lluís Romeu, l'ordenació diaconal de sis seminaristes de Barcelona diumenge 16 de juny a la basílica de la Sagrada Família i la celebració pels 20 anys de la diòcesi de Terrassa dissabte 15 a la catedral del Sant Esperit. Tot això i una mica més ha

completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).