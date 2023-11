El Mirall presenta un pas més a les obres de la Sagrada Família i canvis a la Fundació Joan Maragal

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 10 de novembre sobre les obres de la basílica de la Sagrada Família de Barcelona, on se celebra aquests dies la finalització i benedicció de les torres dels 4 evangelistes, i sobre una nova etapa que ara obre la Fundació Joan Maragall, entitat diocesana de Barcelona nascuda el 1989 per bastir ponts entre cristianisme i cultura. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació d’Esteve Camps, president delegat de la Junta Constructora del temple d’Antoni Gaudí, i Jaume Angelats, nou president de la Fundació Joan Maragall. Camps ha destacat que aquest pas “és el final d’una etapa en què mostrem les torres més altes de la Sagrada Família, amb les dels evangelistes acabades juntament amb la de Maria, a l’espera d’acabar-se la torre de Jesús”.





El delegat de la Junta Constructora ha assegurat que “el 1924 s’acabarà la part nord de la basílica, la part que dona al carrer Provença que uneix el claustre amb la segona sagristia”. En aquesta línia ha afegit que, “a partir del 2025, es comença a treballar en la façana de la Glòria i, en principi el 2026, tindrem la torre de Jesús, amb la seguretat que s’acabarà coincidint amb el centenari de la mort d’Antoni Gaudí”. A més, Esteve Camps ha anunciat que “el 2026 se celebrarà a Barcelona un Congrés Mundial d’arquitectura”, en què es preveu que el temple de Gaudí “tingui una gran importància”. Això sí, ha reconegut que “la pandèmia va obligar a aturar les obres i va fer que el 2026 no es puguin acabar totes les actuacions”. El president delegat de la Sagrada Família ha destacat que “la jornada castellera d’aquest dissabte, amb quatre colles, simbolitzarà l’alegria popular per la finalització de les torres dels evangelistes”. Sobre la perspectiva d’acabar la Torre de Jesús, Camps ha destacat que “canviarà totalment l’skyline de Barcelona”. Igualment ha subratllat “la participació popular en les celebracions, acompanyada per una bona perspectiva d’assistència a la Missa solemne d’aquest diumenge a les 17.30 hores, amb la benedicció a la part final de l’Eucaristia”.





Continuïtat en l’obertura de l’Església al món





En la segona part del col·loqui, el nou president de la Fundació Joan Maragall, el sacerdot de la diòcesi de Girona i rector de Cadaqués Jaume Angelats, va explicar que afronta la nova responsabilitat “amb serenor, amb calma i amb una mica de sorpresa, però amb acceptació per sentit precisament de la responsabilitat, dins una fundació on la convivència amb altres persones que s’esforcen en iniciatives pel diàleg entre cristianisme i

cultura han fet una gran feina”. De cara al futur, Angelats ha comentat que “encara estem sortint de l’impacte de la pandèmia dins una fase de reflexió, de metabolitzar molts aspectes que han marcat aquests temps de canvi”. Com a desig, ha dit que l’entitat “ha d’anar trobant noves maneres de mantenir l’actitud de diàleg, de respecte i sobretot d’escolta i de posar una mica en joc la imaginació per poder fer propostes en molts àmbits, principalment en relació amb les generacions més joves”.





A partir de la intuïció profètica del cardenal Narcís Jubany a finals dels anys 80, el nou president de la Fundació Joan Maragall s’ha referit a l’esperit del Sínode, “una dimensió de sinodalitat, de caminar junts, que ha emergit amb força per iniciativa i per impuls del Papa Francesc, connectant amb la tradició del Concili Vaticà II i el pontificat de Pau VI, des del desig d’un diàleg de l’Església amb el món”, ha apuntat. Pel que fa a la inauguració del curs, dimarts 7 de novembre amb la lliçó inaugural a càrrec del relator del Sínode, el cardenal Jean-Claude Hollerich, Jaume Angelats ha destacat que “es van intuint nous camins per anar transformant l’Església, a partir dels quals Hollerich va destacar els valors que tenen, amb obertura a tothom, ja que ningú no té la recepta de res”.

En un altre moment, Angelats ha comentat dues novetats importants: el 35è aniversari de l’entitat i un canvi de seu, a la Balmesiana, “una iniciativa centenària que va néixer precisament en aquest esperit de diàleg de l’Església amb la cultura del moment, cosa que sintonitza amb l’enfocament de la Fundació Joan Maragall”. El president de l’entitat ha destacat que “cal trobar aquests nous camins amb calma i des de l’esperit de la mateixa Fundació, amb obertura a altres institucions fora de l’àmbit estrictament eclesial”.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre el Dia de l'Església Diocesana o Jornada de Germanor, que se celebra aquest diumenge 12 de novembre amb el lema "Orgullosos de la nostra fe". Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit el tema musical "Amor boig", interpretat per Worship.cat a partir d'una cançó original és de Cory Asbury, una lletra que parla de l'amor immens i etern que ens té el Pare: https://www.youtube.com/watch?v=oCNKbEaCv8w&ab_channel=Worship.CAT





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquests temes: la petició d'ajuda perquè la gent gran pugui envellir a casa (feta aquesta setmana per la Comunitat de Sant Egidi a Catalunya), la propera rehabilitació del campanar de la basílica de Santa Maria de Mataró de cara a finals de juliol (festa de les Santes), l'audiència privada del Papa dilluns 6 de novembre amb el president català Pere Aragonès (amb el Mil·lenari de Montserrat 2025 i la finalització de la Sagrada Família com a grans

temes), els diversos actes per la finalització de les torres dels evangelistes a la Sagrada Família i la concessió del Premi Ratzinger 2023 al filòsof i teòleg català Francesc Torralba i al teòleg i prevere aragonès Pablo Blanco. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).